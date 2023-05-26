Цифровую карту Баянаульского нацпарка создали павлодарские школьники

Фото: el.kz

Павлодарские школьники составили 3D-атлас Баянаульского национального парка. В него занесли охраняемые растения и животных, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

В своём проекте одиннадцатиклассники школы-лицея №8 для одарённых детей Павлодара Богдан Цибрий и Руслан Божеканов виртуально воссоздали охраняемых государством представителей флоры и фауны. В 3D-атласе они представили эндемики региона: баянаульскую сосну, чёрную ольху, малую белозубку, архар.

Благодаря современным технологиям появилась возможность увидеть флору и фауну парка в цифровом формате. Уникальность проекта в том, что ребята перенесли парк в виртуальный мир в его первоначальном виде.

"Наш 3D-атлас с эффектом присутствия – это отличный вариант для туристических сайтов с целью привлечения внимания к нашей стране", – уверены авторы.

Природные объекты Казахстана в 3D-формате ребята создают уже второй год. За эту работу школьники взялись, когда разрабатывали экологические туры по Национальному парку Баянаул для конкурса бизнес идей ENACTUS. Богдан И Руслан понимаю, что увеличение количества отдыхающих в Баянауле усиливает экологическую нагрузку на парк, поэтому нужно предупреждать приезжающих, чтобы они не нарушали хрупкий природный баланс природного парка.