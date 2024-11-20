Цифровой тенге внедряют для оплаты ремонта автодорог
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Цифровой тенге будет использоваться для финансирования ремонта автодорог республиканского значения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на нацкомпанию "КазАвтоЖол".
Пилотный проект направлен на повышение прозрачности и эффективности использования бюджетных средств. Он охватывает два участка автомобильных дорог:
- в Атырауской области – средний ремонт автодороги "Мукур-Кульсары" (км 31-42);
- в Павлодарской области – средний ремонт автодороги "Граница РФ (на Омск) – Майкапшагай" (км 383-390).
"В рамках пилотного проекта средства, выделенные на ремонт дорог, маркируются на платформе цифрового тенге. Это гарантирует целевое использование финансирования на всех этапах – от подрядчиков до конечных поставщиков. Маркированные цифровые тенге можно направлять исключительно на выполнение предусмотренных обязательств, исключая возможность их обналичивания или перенаправления на иные нужды", – отмечается в сообщении.
Ранее сообщалось о том, где сейчас используется цифровой тенге и когда он будет внедрён в розничный оборот.
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