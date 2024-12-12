Следующий год обещает быть наполненным рядом изменений. В эксклюзивном интервью BaigeNews.kz известный казахстанский экономист, член рабочей группы по реформированию финансового законодательства Марат Абдурахманов рассказал о том, какие конкретно нововведения ждут казахстанцев и как они скажутся на общей экономической ситуации в стране.

В 2025 году, если провести мониторинг информации, находящихся в открытом доступе, в Казахстане вступят в законную силу некоторые налоговые поправки и изменения. В частности, по словам Марата Абдурахманова, с нового года оформление онлайн-займов без личного присутствия заемщика при оформление (то есть присутствия оффлайн), станет невозможным, в новый Налоговый кодекс введут расчет фискального распределения, а это значит, что большинство людей будет платить меньше налогов, также планируется ввести электронный тенге с технологией блокчейн, что положительно скажется на процессе снижения госрасходов. Обо всем по порядку.

"Я вхожу в рабочую группу по реформе финансового законодательства. Моё предложение о введении расчётных ставок кредитования пока на рассмотрении. Предложение о подтверждении гражданином своего займа с помощью биометрии, ЭЦП или лично - уже вошло в перечень поправок", – начинает разговор эксперт, отмечая, что в связи с ростом мошенничества в финансовой сфере возникла необходимость о введении запрета выдачи кредитов с использованием технологий.

Соответствующие поправки в законодательство страны были внесены еще в августе этого года. С 1 января 2025 года они вступят в законную силу. Планируется, что в следующем году будет разработан новый закон о банках.

"В результате судебного процесса с АРРФР и опубликованием методик расчёта ставок кредитования со стороны независимых экономистов и финансистов возникли возможности по внесению этих расчётов в профильные законодательные акты. Ситуация в том, что при текущей динамике банки достигают отрицательной ликвидности с октября по декабрь следующего года. В связи с этим и нужно менять закон о банках", – поясняет экономист.

Новый документ, возможно, затронет различные аспекты финансовой системы страны, включая ответственность банковского сектора, защиту интересов клиентов, а также модернизацию регулирования финансовых технологий. Что касается изменений в налоговом законодательстве, то уже со следующего года будут реализованы некоторые новшества.

"Рост налоговой нагрузки на фонд зарплаты приведёт к снижению официально занятых, поскольку налоговая нагрузка вырастит на 3% (до 25%), при оптимальной для экономики – 12,5%. Отмена упрощенки тоже из этой оперы. Хотят повысить собираемость налогов, но при этом не рассмотрен вариант ухода большинства предпринимателей на общеустановленный режим налогообложения. Например, владелец магазина в месяц имеет выручку 6 миллионов тенге при наценке 20%. То есть чистая прибыль его равна 1 миллиону тенге. На общеустановленном режиме действует ставка 10% КПН на ИП. Вот и получается, что с чистого дохода в месяц 1 000 000 тенге он оплачивает КПН 100 000 тенге, а с учётом расходов на зарплату меньше 100 000 тенге. На упрощенке 3% с 6 000 000 тенге получается 180 000 тенге, а с учётом расходов на зарплату и налогов с неё расходы получаются около 200 000 тенге. Поскольку всех хотят перевести на розничный налог, где ставка 4%, а с учётом расходов на зарплату, общие расходы по нашему примеру получаются свыше 250 000 тенге, то большинство выберет самый оптимальный вариант с расходами 100 000 тенге на налоги и услуги бухгалтера. Так получается дешевле. Выгода налицо. Аналогично и в других секторах экономики. В итоге, поступления налогов в следующем году от микро и малого бизнеса упадут на 30%. А это по всем платежам больше 2 триллионов тенге. Крупные налогоплательщики будут дальше платить соразмерные суммы. Поскольку прогноз по сбору налогов и других обязательных платежей в бюджет не опубликован, и мы не знаем откуда взяты эти цифры. Мои оценки строятся на фактах, которые мне известны. Фактически, облегчения налогового бремени не планируется", – считает Марат Абдурахманов.

Если говорить о планируемых новшествах в сфере медицины, то в следующем году будут разработаны законопроекты по вопросам медицинского страхования. В государстве нужно разработать единый пакет государственной медицинской помощи, созданный с учетом возможностей бюджета.