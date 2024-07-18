Цифровой тенге начали использовать для маркировки расходования денег из бюджета

Нацбанк сообщил об успешном запуске пилотного проекта по использованию платформы цифрового тенге. В рамках второго этапа внедрения валюты, программируемые цифровые тенге направляются на строительство участка железной дороги "Достык-Мойынты", передаёт BaigeNews.kz.

Технология программируемости позволяет владельцу денежных средств самостоятельно обеспечить их контроль и эффективное расходование.

"В ходе пилотного запуска на платформе цифрового тенге произведена маркировка денежных средств, выделенных на финансирование проекта. Маркированные тенге выплачиваются только в адрес организаций, выполнивших необходимые обязательства в полном объёме. Расчёты осуществляются по всей цепочке поставок вплоть до конечных поставщиков и подрядчиков. Доступ к счетам в цифровых тенге для всех потребителей организован через существующие интерфейсы участников рынка в привычном формате", - сообщили в Нацбанке.

Таким образом, технология маркировки снижает риски нецелевой траты средств, а также способствует обеспечению прозрачности и эффективности государственного расходования.

Пилотный проект запущен совместно с АО "Самрук-Қазына", "Национальная компания "Қазақстан темір жолы", "Казпочта" и "Народный Банк Казахстана".

В Нацбанке отметили, что в рамках развития пилотного проекта планируется расширение эталонных источников (информационных систем) для маркировки цифрового тенге, количества участников рынка (банков второго уровня) и использование платформы для иных проектов, финансируемых из средств Национального фонда.

Результаты второй фазы внедрения цифрового тенге обещают огласить в конце 2024 года.