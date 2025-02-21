Цифровой тенге и НДС: как новая система упростит жизнь бизнесу?
Казахстан внедряет новую систему ускоренного возврата налогов.
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Комитет государственных доходов совместно с Национальным банком Казахстана запустил пилотный проект "Цифровой НДС", в рамках которого используется цифровой тенге. Эта форма национальной валюты на базе блокчейн-технологии позволяет программировать деньги для их использования строго по целевому назначению, передаёт BaigeNews.kz.
Как это работает?
Компании-экспортеры приобретают цифровой тенге с маркированным НДС у Национального банка через банки второго уровня.
Эти средства нельзя обналичить или использовать для других целей – они предназначены только для расчетов с поставщиками и бюджетом.
Все транзакции фиксируются и передаются в органы государственных доходов.
Что это дает бизнесу?
- Возврат НДС за 15 дней вместо 55-75.
- Отмена налоговых проверок, что снижает финансовые и административные издержки.
- Гарантированная и быстрая оборачиваемость средств.
Так, в IV квартале 2024 года участникам пилотного проекта возвратили НДС всего за 5 дней, причем без налоговой проверки.
КГД планирует расширять цифровые решения, что повысит прозрачность налоговых поступлений и упростит жизнь бизнесу.
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