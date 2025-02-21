Комитет государственных доходов совместно с Национальным банком Казахстана запустил пилотный проект "Цифровой НДС", в рамках которого используется цифровой тенге. Эта форма национальной валюты на базе блокчейн-технологии позволяет программировать деньги для их использования строго по целевому назначению, передаёт BaigeNews.kz.

Как это работает?

Компании-экспортеры приобретают цифровой тенге с маркированным НДС у Национального банка через банки второго уровня.

Эти средства нельзя обналичить или использовать для других целей – они предназначены только для расчетов с поставщиками и бюджетом.

Все транзакции фиксируются и передаются в органы государственных доходов.

Что это дает бизнесу?

Возврат НДС за 15 дней вместо 55-75.

Отмена налоговых проверок, что снижает финансовые и административные издержки.

Гарантированная и быстрая оборачиваемость средств.

Так, в IV квартале 2024 года участникам пилотного проекта возвратили НДС всего за 5 дней, причем без налоговой проверки.

КГД планирует расширять цифровые решения, что повысит прозрачность налоговых поступлений и упростит жизнь бизнесу.