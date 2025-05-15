Министерство юстиции РК готовит к запуску новый цифровой инструмент, который призван повысить эффективность исполнительного производства и упростить взаимодействие граждан с частными судебными исполнителями, передаёт BaigeNews.kz. Речь идет о внедрении системы "Цифровой помощник" - инновационного логического модуля, который обеспечит прозрачность, своевременность и законность всех действий в рамках исполнительного производства.

Как сообщил председатель Комитета принудительного исполнения МЮ РК Махсат Балабеков, новый инструмент будет отслеживать действия судебных исполнителей в режиме реального времени, анализировать их на соответствие закону и автоматически формировать уведомления, если какие-либо меры нарушают регламент. При этом система сможет оценивать эффективность работы ЧСИ, в том числе - по срокам, полноте и корректности предпринятых шагов.

Одним из ключевых новшеств станет интеграция информационной системы исполнительного производства с платформой "Е-заявление". Это позволит гражданам направлять обращения напрямую частному судебному исполнителю, минуя обращение в уполномоченные органы. Также будет автоматизировано формирование заявлений сторон - взыскателей и должников, что избавит участников процесса от необходимости составлять обращения вручную.

Кроме того, в личном кабинете сторон появится модуль контроля за действиями судебных исполнителей. Стороны смогут отслеживать, какие меры предприняты по их делу, на каком этапе находится исполнение, и насколько действия ЧСИ соответствуют законодательству.

Цифровизация также коснется и других направлений работы. Система уже позволяет автоматически получать информацию о попытках выезда должников за границу, а также ускоряет процесс их розыска при уклонении от исполнения обязательств.

В Минюсте подчеркивают, что цифровые решения не только сокращают сроки исполнения решений суда, но и повышают доверие к системе принудительного исполнения. Ожидается, что запуск "Цифрового помощника" значительно снизит количество жалоб на судебных исполнителей и обеспечит большую защищенность интересов граждан.