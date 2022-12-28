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Цифровой банк профессионалов дорожной отрасли появится в Казахстане
Цифровой банк профессионалов дорожной отрасли создадут в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.
"Дорожная отрасль Казахстана – одна из сфер деятельности, где за долгие годы сформировался острый дефицит квалифицированных специалистов. В результате дорожным строительством в стране занимаются люди нередко без профильного образования или совсем не имеющие диплома о высшем образовании", - говорится в сообщении.
Специалисты отмечают пять основных источников проблемы: нехватка финансирования науки в дорожной отрасли, недостаточная подготовка выпускников вузов, незаинтересованность имеющихся специалистов в повышении собственной квалификации, отсутствие чёткого понимания о количестве и качестве действующего пула профессионалов, а также трудности в поиске нужных сотрудников, с которыми сталкиваются подрядчики.
"Для решения этих вопросов предлагается вновь открыть отдельное направление подготовки студентов по специальности "Строительство автодорог и аэродромов", которая на определенном этапе была включена в направление "Архитектура и строительство", а также законодательно закрепить положение о выделении 0,5% от стоимости строительства дорог на осуществление научной экспертизы проектов и развитие науки дорожной отрасли",- отмечают в ведомстве.
В качестве альтернативного решения проблемы Казахстанский дорожный научно-исследовательский институт активизирует работу учебного центра по подготовке, переподготовке и повышению квалификации работников дорожной отрасли.
"В нем дополнительно обучают не только студентов, но и опытных специалистов. Уже подписан ряд меморандумов с вузами страны, вскоре казахстанские студенты смогут практиковаться в реальных лабораториях и на опытных участках дорог. Также институт работает над законопроектом, согласно которому автодорожные специалисты будут обязаны повышать свою квалификацию", - сообщили в МИИР.
КаздорНИИ в текущем году занялся разработкой Единой квалификационной базы специалистов дорожной отрасли – своего рода отраслевой биржи труда. В информационную систему будут внесены студенты и выпускники вузов, занимающихся подготовкой профессиональных дорожников, а также действующие инженеры, мастера, проектировщики и другие специалисты дорожного строительства.
Это позволит анализировать и прогнозировать отраслевой рынок труда, а подрядные организации смогут в режиме онлайн найти подходящих дипломированных и сертифицированных специалистов для проектирования, строительства и реконструкции дорог. Создание такого цифрового справочника поможет автодорожникам всегда оставаться при работе, а также развивать свои профессиональные навыки, чтобы оставаться востребованным в глазах нанимателей.
"В базе будет отражены сведения о категории и стаже этих специалистов. Будут учтены их навыки, сертификаты. Это решит проблему нехватки кадров и, соответственно, положительно повлияет на качество дорожного строительства", - отмечает директор Учебного центра АО "КаздорНИИ" Гулжамал Умарова.
К слову, на данный момент институтом уже разработан прототип системы, получено авторское право. Заполнение базы планируется начать в 2023 году.
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