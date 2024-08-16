Цифровое изображение эмблемы "Таза Қазақстан" появилось в центре столицы

Эмблема республиканской акции "Таза Қазақстан" и надпись "Таза Астана" украсили самое высокое колесо обозрения страны, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат Астаны. Изображения, появившиеся на 65-метровом аттракционе, видны с разных точек города и привлекают внимание астанчан и туристов, и стали символом важности экологической акции.

"Запущенная в апреле этого года акция "Таза Қазақстан" объединила волонтеров и неравнодушных граждан для поддержания чистоты города. Сотни тысяч жителей Астаны приняли участие в мероприятиях, включая субботники, ликвидацию несанкционированных свалок, очистку рек, реализацию социальных инициатив и кампании против вандализма", - сообщили в акимата.

Колесо обозрения высотой 65 метров оснащено 53 тысячами пикселей, что позволяет отображать на нем разнообразные визуальные элементы. Ранее здесь демонстрировались цифровой портрет Абая, казахские орнаменты и другие изображения.