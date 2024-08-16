Цифровое изображение эмблемы "Таза Қазақстан" появилось в центре столицы
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Эмблема республиканской акции "Таза Қазақстан" и надпись "Таза Астана" украсили самое высокое колесо обозрения страны, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат Астаны. Изображения, появившиеся на 65-метровом аттракционе, видны с разных точек города и привлекают внимание астанчан и туристов, и стали символом важности экологической акции.
"Запущенная в апреле этого года акция "Таза Қазақстан" объединила волонтеров и неравнодушных граждан для поддержания чистоты города. Сотни тысяч жителей Астаны приняли участие в мероприятиях, включая субботники, ликвидацию несанкционированных свалок, очистку рек, реализацию социальных инициатив и кампании против вандализма", - сообщили в акимата.
Колесо обозрения высотой 65 метров оснащено 53 тысячами пикселей, что позволяет отображать на нем разнообразные визуальные элементы. Ранее здесь демонстрировались цифровой портрет Абая, казахские орнаменты и другие изображения.
Самое читаемое
- "Город тоже должен заговорить на казахском": эксперты предложили идеи для развития государственного языка
- Гимнасту Нариману Курбанову подарили автомобиль
- Учителя больше 20 лет работали по поддельным дипломам в Мангистауской области
- Бывший кадет отсудил у школы 1,5 млн тенге в Павлодаре
- Гироскутеры стали использовать при патрулировании полицейские ВКО