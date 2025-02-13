Astana Hub представил на республиканском фестивале "Город рабочих профессий" свои флагманские образовательные программы – школу искусственного интеллекта Tomorrow School и программу подготовки IT-специалистов Tech Orda, передаёт BaigeNews.kz.

"Город рабочих профессий" воссоздает модель города, где улицы и дома символизируют ключевые отрасли экономики. В фестивале представлены улицы горного дела и металлургии, машиностроения и транспорта, аграрного сектора и водного хозяйства, строительства, спасательных служб и пожарной безопасности. Astana Hub расположился на улице Профессий будущего, в доме Образовательных программ и инициатив, где гости мероприятия смогли познакомиться с современными подходами к обучению в сфере IT.

"Цифровые навыки – это ключ к будущему. Мы стремимся предоставить молодежи лучшие возможности для освоения востребованных профессий. Программы Astana Hub, такие как Tomorrow School и Tech Orda, помогают обучающимся получить передовые знания и конкурентные навыки, соответствующие требованиям современного рынка. Мы верим, что сочетание инновационного подхода к обучению и государственной поддержки позволит сформировать новое поколение высококвалифицированных IT-специалистов. Это мероприятие - отличная возможность показать инициативы Astana Hub и вдохновить молодых людей на выбор перспективного карьерного пути в сфере цифровых технологий", – отметила Дания Ахметова, управляющий директор Astana Hub.

Особый интерес у посетителей вызвала Tomorrow School – первая в Казахстане школа искусственного интеллекта, где обучение проходит в инновационном формате peer-to-peer, без традиционных учителей и лекций. Методология peer-to-peer разработана французским педагогом Николя Садираком и позволяет студентам осваивать материал через совместное решение задач и развитие логического мышления. Эффективность метода подтверждается тем, что более 90% выпускников аналогичных школ находят работу после завершения курса. Отметим, что в настоящее время идет прием заявок на четвертый поток Tomorrow School.

Еще одной важной инициативой, представленной Astana Hub, стала программа Tech Orda, направленная на подготовку IT-специалистов в Казахстане. В рамках программы государство предоставляет гранты до 600 000 тенге на одного студента, позволяя пройти обучение в ведущих частных IT-школах страны. Программа включает обучение в ключевых направлениях IT-индустрии, таких как веб-разработка, кибербезопасность, искусственный интеллект, Big Data, AR/VR и GameDev, создавая условия для формирования нового поколения квалифицированных специалистов.

На стенде Astana Hub посетители могут не только узнать больше о Tomorrow School и Tech Orda, но и проверить свои когнитивные навыки в интерактивных активностях: сыграть в шахматы, собрать кубик Рубика на скорость, а также пройти квест-игру, находя QR-коды и отвечая на вопросы. У участников квеста есть шанс выиграть 20 сертификатов на образовательные программы и курсы в сфере IT и технологического предпринимательства, а также 20 смарт-часов. Кроме того, гости получают памятные брендированные подарки от Astana Hub.

Фестиваль продлится до 15 февраля, предоставляя школьникам, студентам и всем заинтересованным возможность окунуться в мир современных и традиционных профессий. Уникальный формат мероприятия способствует профориентации молодежи, развитию интереса к востребованным специальностям и взаимодействию с потенциальными работодателями.

Напомним, что Указом Главы государства 2025 год объявлен Годом рабочих профессий. Эта важная инициатива направлена на повышение престижа рабочих специальностей и развитие системы технического и профессионального образования. Astana Hub активно поддерживает инициативу по развитию технического и профессионального образования, способствуя подготовке высококвалифицированных IT-специалистов.