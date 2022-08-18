Цифровизация в ступоре: специалисты проанализировали проблемы отрасли Казахстана

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Неэффективность деятельности уполномоченных органов Казахстана отмечена в сфере цифровизации, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на Finprom.kz.

Кроме того, профильное министерство нарушило бюджетное законодательство – утверждают аналитики. Ряд инвестиционных проектов, на которые было затрачен почти миллиард тенге, были закрыты из-за убыточности и бесперспективности. И это далеко не полный список провалов.

"Проблем в развитии информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) Казахстана более чем достаточно. Ответственных за это также немало. Не так давно был ликвидирован Национальный инфокоммуникационный холдинг "Зерде". Много было сказано о том, с чем холдинг не справился и о целесообразности его существования. При этом не стоит забывать, что основным ответственным за развитие ИКТ в стране является Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана (МЦРИАП)", - утверждают специалисты.

Развитие технологий — неотъемлемая часть становления современной глобальной экономики. Цифровизация входит практически во все сферы жизнедеятельности человека и в процессы производства товаров и услуг. В Казахстане же процесс цифровизации и развития технологий сильно "буксует". К примеру, с 2019-го по 2021 год наблюдалось увеличение затрат на ИКТ, и по итогам 2021 года их сумма достигла 443,1 миллиарда тенге. Однако, если рассматривать долю затрат на ИКТ в ВВП страны, то можно увидеть, что она не только не растет, но даже сокращается в многолетней динамике, и с 2016 года не превышает 0,6 процента.

Причем наибольшую долю в затратах на ИКТ в стране составляет оплата услуг сторонних организаций и специалистов (аутсорсинг), связанных с информационными технологиями: в 2021 году доля от общих затрат составила 43 процента.

В целом за всё время развития ИКТ-отрасли в РК не удалось создать прогрессивную инфраструктуру информационных технологий, качественных институтов, влияющих в определенной степени на показатели созданных стартапов технологического характера и развитие потенциала человеческих ресурсов. Недостаточно проработаны условия для благоприятного развития бизнес-среды, повышения качества образования и внедрения инноваций в сфере информационно-коммуникационных технологий.

В последние годы развитие цифровизации проходило в рамках государственной программы "Цифровой Казахстан" с периодом реализации на 2018–2022 годы. Госпрограммой была предусмотрена реализация 125 мероприятий для достижения 12 целевых индикаторов и 26 показателей результатов по пяти направлениям. За период 2018–2021 годов на реализацию госпрограммы было израсходовано 207,8 миллиарда тенге, в том числе 82,7 миллиарда из республиканского бюджета, 29,9 миллиарда из местных бюджетов и 95,2 миллиарда из иных источников.

К примеру, затраты на создание и развитие информационных систем в рамках задачи по цифровизации, предусмотренной в 14 ЦГО по разработке 23 информационных систем, составили 15,5 миллиарда тенге. Из них восемь информационных систем (МФ - 2 ИС, МКС, МО, МЭГПР, МЦРИАП, МОН, МЮ), на разработку которых затратили 971,2 миллиона тенге, не были завершены в срок и перешли в другие программные документы, что, в свою очередь, приводит к дополнительным расходам бюджетных средств и затягиванию сроков реализации мероприятий. Разработка четырех информационных систем (МВД - 2 ИС, МОН, МЦРИАП - через АО "НИТ") отменена в виду их дальнейшей нецелесообразности.

Таким образом, неисполнение или несвоевременное исполнение мероприятий по созданию информационных систем свидетельствует о недостаточном уровне их проработки на этапе предварительного анализа, планирования и согласования с заинтересованными сторонами. Последующий отказ в виду потери их актуальности влечёт за собой неэффективность затраченных ресурсов (трудовых, временных и финансовых).

"Кроме того, слабая эффективность реализации госпрограмм связана, в первую очередь, с мониторингом и анализом данных. По данным отчёта Счётного комитета (аудиторское заключение об итогах промежуточной оценки реализации Государственной программы "Цифровой Казахстан" и эффективности использования активов государства в сфере информатизации), МЦРИАП и другие центральные государственные органы в ходе аудита не предоставили в полном объёме информацию о затратах в сфере информатизации и достигнутых результатах. Негативный отпечаток на ситуацию оказали и неоднократные реорганизации государственных органов, в ходе которых не соблюдаются процедуры по передаче архивных дел", - сообщили аналитики.

В ряде случаев затраты бюджета на сопровождение информационных систем превышают стоимость их разработки. Так, согласно информации Агентства по стратегическому планированию и реформам РК, общая стоимость затрат на разработку информационных систем за период 2013–2021 годов составила 1 556,6 миллиона тенге, при этом на их сопровождение и администрирование было израсходовано 8 318,6 миллиона тенге, то есть расходы более чем в пять раз превысили фактическую стоимость.

"В целом МЦРИАП как орган, ответственный за разработку госпрограммы "Цифровой Казахстан", а также государственные органы и иные организации-соисполнители, не обеспечили своевременное исполнение ряда мероприятий госпрограммы", - считают аналитики.

Из-за неэффективного менеджмента со стороны МЦРИАП и АО "НИТ" имеются убыточные и бесперспективные инвестиционные проекты Smart Contract, "Единая информационная система юридической помощи „Е-Заң көмегі“, "Единый контакт-центр" на сумму 987,9 миллиона тенге.

Из-за завышения расчётов в рамках государственного задания были необоснованно запланированы и использованы бюджетные средства на сумму 216,5 миллиона тенге, что привело к нарушению бюджетного законодательства.

Для оценки эффективности объёмов инвестирования в сфере цифровизации, влияющего, в том числе, на социально-экономическое развитие, были также рассмотрены такие показатели, как экспорт и импорт товаров, относящихся к ИКТ-сектору. Так, по сравнению с другими странами, у которых достаточно развита экономика, в Казахстане доля экспорта подобных товаров в общем объёме экспорта остаётся крайне низкой: всего 0,1 процента. При этом в Сингапуре она составляет 33,7 процента, в Южной Корее — 28,9 процента, в Китае — 27,1 процента, в Израиле — 14 процентов, в Латвии — 10,9 процента.