Цифровизация: в Кыргызстане восхитились примером Казахстана
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Глава Комитета женщин предпринимателей торгово-промышленной палаты Кыргызской Республики Айжан Чыныбаева заявила, что Казахстан является примером в цифровом мире. Об этом она рассказала во время седьмого пленарного заседания делового совета СВМДА, передает BaigeNews.kz.
"У Кыргызстана своя скорость развития в цифровом мире. Хочется, чтобы она была больше. Мы восхищаемся примером Казахстана и что вы 24-е в мире. Наши бизнесмены принимают активное участие во всех ваших IT-инициативах. Мы очень благодарны, потому что наше соседство позволяет нам очень быстро интегрироваться.
Говоря о женских инициативах ― для меня большая честь участвовать в проектах Astana Hub. И у нас в Кыргызстане сформировано несколько организаций, где женщины в сфере IT", - поделилась Айжан Чыныбаева.
Напомним, в Астане проходит седьмое пленарное заседание делового совета СВМДА.
Ранее председатель Президиума НПП "Атамекен" Раимбек Баталов сообщил, что товарооборот Казахстана со странами СВМДА в прошлом году увеличился на 5% и составил порядка 82 миллиарда долларов.
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