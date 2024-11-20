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Цифровизация: в Кыргызстане восхитились примером Казахстана

Сегодня, 12:50
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cps.bureauveritas.com Сегодня, 12:50
Сегодня, 12:50
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Фото: cps.bureauveritas.com

Глава Комитета женщин предпринимателей торгово-промышленной палаты Кыргызской Республики Айжан Чыныбаева заявила, что Казахстан является примером в цифровом мире. Об этом она рассказала во время седьмого пленарного заседания делового совета СВМДА,  передает BaigeNews.kz.

"У Кыргызстана своя скорость развития в цифровом мире. Хочется, чтобы она была больше. Мы восхищаемся примером Казахстана и что вы 24-е в мире. Наши бизнесмены принимают активное участие во всех ваших IT-инициативах. Мы очень благодарны, потому что наше соседство позволяет нам очень быстро интегрироваться.

Говоря о женских инициативах ― для меня большая честь участвовать в проектах Astana Hub. И у нас в Кыргызстане сформировано несколько организаций, где женщины в сфере IT", - поделилась Айжан Чыныбаева.

Напомним, в Астане проходит седьмое пленарное заседание делового совета СВМДА. 

Ранее председатель Президиума НПП "Атамекен" Раимбек Баталов сообщил, что товарооборот Казахстана со странами СВМДА в прошлом году увеличился на 5% и составил порядка 82 миллиарда долларов. 

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