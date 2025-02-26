Премьер-министр Олжас Бектенов на заседании правительства дал ряд поручения по цифровизации органов юстиции, передает BaigeNews.kz. Он подчеркнул, что вопрос является важнейшим процессом для защиты интересов государства.

"Развитие и цифровизация органов юстиции является важнейшим процессом, направленными на защиту законных интересов государства, граждан и бизнеса.

Фундаментальным фактором в этом процессе становится развитие искусственного интеллекта.Это является одним из главных методов дебюрократизации. Поэтому необходимо использовать весь потенциал цифровых технологий для повышения оперативности, доступности и качества предоставляемых услуг. Прежде всего, надо уделить особое внимание оказанию юридической помощи населению", - сказал Бектенов.

По его словам, для этого продолжается развитие упрощенного производства через Робот судебного исполнителя. С начала запуска Робота с августа прошлого года исполнено более 125 тысяч документов. А экономия для граждан при прохождении процедур превысила 600 млн тенге.

В связи с чем основной акцент надо делать на расширение потенциала Робота и цифровизации в целом, считает Бектенов.

На заседании он также акцентировал внимание на развитие сферы нотариата.

"Вопросы правоприменения и роста обращений и жалоб свидетельствуют о необходимости принятия системных мер в этой сфере. В этой связи Министерству юстиции необходимо обеспечить реализацию предлагаемых подходов, в том числе через поправки в законодательство. Это касается открытия личного кабинета в системе "Е-нотариат", совершения исполнительных надписей только по месту регистрации должника, их автоматического распределения между нотариусами. Необходимо продолжить работу по улучшению качества и планирования нормотворческой деятельности. Эта работа должна вестись государственными органами на постоянной основе за счет усиления прогнозно-аналитической работы", - считает Бектенов.

Он также поручил Министерству юстиции расширить перечень исполнительных документов, подлежащих исполнению в упрощенном порядке.

Также премьер-министр дал поручения по совершенствованию регулирования деятельности юридических консультантов.

"Поручаю ускорить работу по пересмотру действующей регуляторной политики в этой сфере. Согласованные предложения по совершенствованию законодательства должны быть выработаны и внесены в Правительство уже до конца первого полугодия", - сказал Бектенов.

Помимо этого он также поручил продолжить модернизацию информационных систем "Әділет", Эталонного контрольного банка, "E-ZanKomegi" и "eOtinish", ускорить внедрение чат-бота в "E-ZanKomegi" для автоматизации процесса консультирования.