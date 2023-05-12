Цифровизация медицины поможет прогнозировать новые заболевания - сенатор

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Депутат сената парламента Акмарал Альназарова на международном телемедфоруме в столице рассказала о проблемах цифровизации здравоохранения Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.

"Цифровое здравоохранение во всех странах очень активно развивается. Мы каждый день видим новые решения, и в принципе достаточно впечатляющие успехи у Казахстана сегодня. В системе здравоохранения за последние 10 лет мы набрали какой-то кейс по цифровизации, это началось в 2010 году. В 2015 году регионы начали внедрять. В 2020 году пандемия подстигнула к развитию онлайн-услуг. Мы со стороны парламента внесли определённые изменения в законодательство", - отметила депутат.

По её мнению, для нашей страны, с учётом размеров и низкой плотности населения, цифровизация системы здравоохранения является стратегическим вопросом.

"Вопрос не преследует какие-то узкие цели. Вообще, начиная от формирования бюджета, заканчивая доступностью услуг для каждого гражданина Казахстана, всё проводится через инструменты цифровизации. Для нас это очень важно. Потому что мы сегодня не можем сформировать бюджет и чётко увидеть насколько сегодня достоверна статистика в условиях фрагментированной цифровазации. Нет системной целостной картины", - считает Акмарал Альназарова.

Депутат подчеркнула, что сегодня очень большое количество информационных программ в медицине между собой не интегрированы.

"Это начинается от работы простого врача, который сидит и вводит все данные пациентов в информационную базу. Фактически та безбумажная рутина, от которой мы хотели избавить врача, - сегодня этого не произошло. Врач ещё больше времени проводит, если не за бумагой, то за монитором компьютера. То время, которое нормативно должно уделяться пациенту, не уделяется. Много таких вопросов, которые при их правильном решении, позволят врачу ощутить в работе оптимизацию излишних процессов", - сказала она.

По словам Альназаровой, сейчас серьёзно стоит большой вопрос по выстраиванию единой системы, которая бы позволила одним кликом посмотреть ситуацию здравоохранения в разрезе страны и спрогнозировать возможное распространение новых заболеваний.