На заседании Правительства под председательством Премьер-министра Олжаса Бектенова обсуждены вопросы применения информационных технологий в области охраны окружающей среды, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение Правительства РК.

По информации министра экологии и природных ресурсов Ерлана Нысанбаева, они стали неотъемлемым инструментом в решении экопроблем, таких как образование стихийных свалок и незаконная вырубка леса. Например, спутниковые снимки, искусственный интеллект значительно усилили способность контролирующих органов бороться с этими угрозами. В текущем году к ответственности привлечено 159 должностных лиц за непринятие мер в ликвидации незаконных мусорных площадок. По части незаконной вырубки леса в 2024 году обнаружено 112 случаев. По 56 из них материалы переданы в суд.

"На основе спутниковых данных "Қазақстан Ғарыш Сапары", помогающих обнаружить стихийные свалки, территориальные департаменты экологии осуществляют выезд и фиксируют каждый случай, после чего выписывается предписание на ликвидацию. В случае непринятия мер должностные лица привлекаются к административной ответственности. По незаконным рубкам на основе данных от "Қазақстан Ғарыш Сапары" в случае подтверждения фактов материалы передаются в правоохранительные органы.

Использование технологий Искусственного интеллекта является эффективным инструментом по обнаружению и устранению нарушений законодательства в сфере охраны окружающей среды", — отметил министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев.