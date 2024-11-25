Цифровизация должна исключить приписки - Олжас Бектенов

На примере пилотного внедрения ваучерного финансирования дошкольных организаций и проекта "Социальный кошелек" рассмотрен положительный опыт цифровизации социальных услуг для населения.

Система ваучерного финансирования открывает доступ к госзаказу всем учреждениям дошкольного образования при условии их соответствия требованиям, предоставляет возможность родителям самостоятельного выбора детского сада, обеспечивает прозрачность процесса по принципу: "деньги идут за ребенком, а не за учреждением образования".

Заместитель Премьер-министра Тамара Дуйсенова проинформировала об апробации проекта в дошкольных организациях городов Тараз, Шымкент и Туркестан. При этом отмечено, что предварительные результаты показывают реальный эффект запланированной трансформации. К примеру, в Таразе более 23 тыс. детей старше двух лет, которые до этого состояли в очередях несколько лет, уже обеспечены местами в детских садах. 19 городских детсадов, ранее не получавших госзаказ, включены в перечень. Всего за 2 месяца сэкономлено 600 млн тенге бюджетных средств за счет финансирования по факту посещения детей. В Туркестане за 2 недели реализации проекта выдано 740 ваучеров, очередь в детсады практически сведена к нулю. Положительные результаты имеются и в Шымкенте. В целом, на сегодня запланирован запуск проекта в городах и районах данных регионов с дальнейшим масштабированием по всей стране.

К проекту "Социальный кошелек" подключены 726 государственных аптек, функционирующих при поликлиниках, или 100% от их общего количества. Обработано и выдано 947 тыс. рецептов, что составляет более половины. Использование "Социального кошелька" для бесплатного питания детей соответствующих категорий реализуется в 215 школах Астаны, Мангистауской, Акмолинской, Западно-Казахстанской областей. В 2025 году посредством "Социального кошелька" планируется распределять спортивные и творческие заказы, а также путевки в лагеря отдыха.

При рассмотрении результатов маркировки лекарственных средств Премьер-министру доложено о полной интеграции учетных систем более 5,5 тыс. субъектов. Автоматизированный мониторинг движения маркированных лекарственных средств ведется от производителя до конечного потребителя. На сегодня промаркировано 88,5 млн лекарственных средств.

Олжас Бектенов отметил, что внедрение цифровизации должно быть нацелено на исключение приписок, повышение эффективности оказания государственных услуг жителям и расходования бюджетных средств. Акимам регионов поручено обеспечить реализацию пилотного проекта по ваучерному финансированию. Также необходимо оснастить школы аппаратно-программными комплексами, интегрированными с "Социальным кошельком". Министерствам здравоохранения и финансов совместно с "Казахтелекомом" — усилить контроль и не допускать реализации в обороте немаркированных лекарственных средств.

Внимание также уделено вопросам цифровизации налогового, таможенного администрирования, планирования и исполнения бюджета. Вице-министр финансов Асет Турысов доложил о проделанной работе по внедрению цифровых решений и планах по запуску новых проектов. Министерством финансов реализуется проект "Онлайн бюджетный мониторинг", нацеленный на прослеживаемость исполнения госбюджета, усиление контроля за эффективным планированием и расходованием средств. Если ранее проверки осуществлялись "в ручном режиме", то сейчас в системе проходят обработку более 150 млн платежей. Комитетом внутреннего государственного аудита анализируются и принимаются превентивные меры в части рисковых платежей. В рамках этой работы в бюджет уже возвращено более 4 млрд тенге.

Для перераспределения государственного имущества и экономии бюджетных средств в пилотном режиме запущен сервис Tapsyru. Платформа позволяет организациям формировать единый реестр невостребованного имущества с дальнейшим упрощением процедуры передачи с баланса на баланс и механизма совместных договоров. На сегодня в Tapsyru зарегистрирован 721 участник и более 313 тыс. активов.

Кроме того, в 2025 году планируется к запуску портал "Единый личный кабинет предпринимателя", который объединит доступ к личным кабинетам информационных систем Министерства финансов. Единый интерфейс направлен на решение проблемы разрозненности сервисов и дублирования данных. Кроме того, он значительно упростит процессы управления бизнес-ситуациями и взаимодействия между госорганами и предпринимателями.

Премьер-министр подчеркнул, что проводимая работа по внедрению цифровых решений должна дать реальный эффект в борьбе с теневой экономикой, повысить эффективность налогового и таможенного администрирования, а также обеспечить рациональное планирование и расходование бюджетных средств.

По итогам совещания ответственным госорганам и ведомствам поручено ускорить работу по полноценному и качественному запуску всех проектов.