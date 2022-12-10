"Цифровая версия себя": в WhatsApp появились 3D-аватары

Фото: https://www.ixbt.com

Команда популярного мессенджера WhatsApp сообщила о запуске интересного новшества — аватаров, передаёт BaigeNews.kz cо ссылкой на ixbt.com.

По словам разработчиков, аватары позволят пользователям создать "цифровую версию себя". Для аватара доступны самые разные комбинации причёсок, черт лица и образов. Аватар можно использовать в качестве фото профиля в WhatsApp. Более того, при установке можно выбрать одно из 36 выражений лица и действий.

Создать свой "портрет" можно как вручную, так и на основе снимка на селфи-камеру. Полученное изображение также будет доступно в качестве замены обычной фотографии профиля. Обновление мобильной версии мессенджера уже распространяется в некоторых регионах, и в ближайшее время станет общедоступным.

Кроме того, с аватаром создаётся подборка персональных стикеров. Разработчики также рассказали о том, как будут развиваться аватары. Сейчас ведётся работа над светом и тенью, текстурами волос и другими деталями.

Аватары становятся доступны для пользователей WhatsApp постепенно и со временем появятся у всех.