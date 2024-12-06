Министерство транспорта РК запустило пилотную версию Единой базы дорожно-строительных материалов и технологий — платформа направлена на модернизацию подходов к проектированию и строительству дорог, передаёт BaigeNews.kz.

Единая база дорожно-строительных материалов и новых технологий — это цифровая платформа, которая собирает информацию, необходимую для строительства и ремонта дорог, в одном месте. В базе можно найти данные о карьерах, асфальтобетонных заводах, дорожной технике и материалах. Также, указана информация о качестве этих материалов и их области применения. Платформа доступна как для крупных компаний, так и для малого и среднего бизнеса. Главное преимущество базы — упрощение доступа к информации, что поможет ускорить выполнение проектов и повысить их качество.

Проект был запущен в пилотном режиме для тестирования. Это позволяет выявить возможные проблемы и улучшить функциональность платформы. По словам вице-президента АО "КаздорНИИ" Ерика Амирбаева, такой подход необходим для того, чтобы платформа соответствовала реальным потребностям участников отрасли. Пилотный режим поможет разработчикам лучше понять, какие функции нужно доработать, чтобы система стала максимально полезной.

В будущем использование Единой базы станет обязательным. Это поможет упорядочить информацию и сделает процессы более прозрачными. Все данные, которые представлены на платформе, проверены специалистами Института. Важно, что теперь

участникам рынка не нужно обращаться к посредникам за информацией: она доступна напрямую на платформе. Отмечено, что это позволит снизить риски мошенничества и повысит честность на рынке.

“Как и любое нововведение, платформа сталкивается с определенным скептицизмом. Некоторые участники рынка привыкли работать по старым методам и осторожно относятся к новым технологиям. Но, как показывает практика, гибкость и готовность адаптироваться к современным условиям играют ключевую роль в успехе. После ознакомления с нашим инструментом у честного предпринимателя не возникнет опасений”, – отметил Ерик Амирбаев.

В первый год работы платформы разработчики КаздорНИИ планируют собрать обратную связь и проанализировать результаты. Это поможет улучшить систему и сделать её более удобной и эффективной для всех участников отрасли. По мнению вице-

президента Института, в будущем платформа станет важным инструментом для всех, кто работает в дорожном строительстве.