Председатель Агентства по противодействию коррупции Асхат Жумагали в интервью республиканскому телеканалу заявил, что борьба с коррупцией остаётся приоритетом государства, а для её предотвращения активно внедряются цифровые инструменты, передаёт BaigeNews.kz.

"Глава государства огромное внимание уделяет этой проблеме. Коррупция — это не только наша проблема, это социальное явление, проявление преступности, которое присутствует во многих странах. Однако у нас она остаётся сдерживающим фактором во многих направлениях", — отметил Жумагали.

По его словам, в Казахстане создана эффективная концепция антикоррупционной политики, и все государственные органы задействованы в её реализации. Одним из ключевых направлений является цифровизация, которая позволяет предотвращать злоупотребления и хищения бюджетных средств.

"У нас много передовых инструментов, и мы активно используем их вместе с уполномоченными органами, такими как Национальный банк и Министерство финансов", — подчеркнул глава Антикора.

Ранее агентство сообщало о внедрении новых механизмов прозрачности в государственные закупки, а также об усилении контроля над расходованием бюджетных средств.