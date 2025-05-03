С начала 2025 года казахстанцы с инвалидностью оформили свыше 225 тысяч заказов через Портал социальных услуг, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и соцзащиты.

Как отмечают в ведомстве, современный цифровой сервис помогает быстро и удобно получить технические средства и услуги реабилитации — без очередей и лишних визитов.

Наибольшим спросом пользуются технические средства реабилитации — более 172 тысяч заявок. Также активно оформляются услуги индивидуального помощника, переводчиков жестового языка и путёвки на санаторно-курортное лечение.

"Портал работает просто: человек сам выбирает нужную услугу, поставщика и подтверждает выбор с помощью электронной подписи. Забрать заказ можно с доставкой или самовывозом", — пояснили в министерстве.

Сегодня на платформе зарегистрированы сотни поставщиков — от крупных компаний до индивидуальных специалистов. В их числе: около 1000 поставщиков технических средств реабилитации, более 31 тысячи индивидуальных помощников, свыше 750 специалистов по жестовому языку, и 131 организация, предоставляющая санаторное лечение.

Если возникают трудности, всегда можно позвонить по номеру 1414 — контакт-центр подскажет, как всё оформить.