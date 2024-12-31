В Казахстане продолжается борьба с нелегальной продукцией. Чтобы противостоять этому потоку, в стране внедряют цифровую маркировку товаров. Корреспондент BaigeNews.kz разбирался, как действует механизм и какие результаты приносит.

Цифровая маркировка позволяет контролировать происхождение и перемещение товаров на всех этапах оборота. Проект запущен в Казахстане в 2019-2020 годах для обеспечения прозрачности рынка, защиты потребителей и сокращения теневой экономики.

Обязательной цифровой маркировке уже подлежат три товарные категории: лекарства, табачные изделия и обувь. Запущен пилотный проект по маркировке пивоваренной продукции, его завершение запланировано на 2025 год. Аналогичный пилот стартовал по маркировке моторных масел.

Отслеживать путь товара на рынке можно с помощью уникального дата-матрикс-кода. С помощью кода можно проверить весь путь товара, а также получить полную и достоверную информацию о нем с помощью приложения Naqty Onim.

Отметим, что нелегальная продукция наносит значительный урон не только экономике, но и здоровью населения. По данным министерства юстиции, к 2030 году объём мировой торговли контрафактными товарами может достичь 1,79 триллиона долларов, что на 75% больше, чем в 2023 году.

Введение обязательной маркировки помогает не только борьбе с контрафактной продукцией, но и увеличивает доходы государства, получаемые от акцизов, НДС и таможенных пошлин. Так, по табачным изделиям рост акцизов с 2019 по 2023 годы произошёл на 46,8%. Доходы составили 281,1 миллиарда тенге. По обуви поступления НДС и пошлин выросли в 3,5 раза с 2021 по 2023 годы и составили 30,7 миллиарда тенге.

Как работает цифровая маркировка?

Товару присваивается уникальный код, который содержит информацию о продукции, её происхождении и передвижении. Его нельзя подделать или потерять.

Далее происходит интеграция с системой учёта - формирование электронных сопроводительных документов, обязательное указание кода во всех документах оборота, контроль через онлайн-кассы, банковские терминалы и учётные системы предприятий.

Обеспечивается прозрачность для потребителя. Граждане могут проверить код через приложение и убедиться, что товар легален.

Этапы

Введение обязательной маркировки проходит в несколько этапов. Сначала пилотный проект (длительностью до года). Маркировку тестируют на тех компаниях, которые захотели участвовать в "пилоте" и проводят апробацию технических возможностей, подбирая оптимальные решения. Затем происходит общественное обсуждение и анализ (3–6 месяцев), слушания с участниками рынка и общественностью. После - утверждение: согласование с НПП "Атамекен" и вступление решения в силу.

Результаты

По данным Минторговли, в 2023 году промаркировано 8,3 миллиона упаковок лекарств. В 2024-м - 175,2 миллиона упаковок.

На данный момент в обороте 65,5 миллиона лекарств, из которых импортных - 36,8 миллиона, отечественных - 28,7 миллиона препаратов. Выведено из оборота 7,24 миллиона препаратов.

Система маркировки обуви зарегистрировала 4 134 участников. Нанесено 126,7 миллиона кодов, что увеличило поступления НДС и пошлин на 16% в 2023 году.