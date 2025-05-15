Министр труда и социальной защиты населения РК Светлана Жакупова посетила Улытаускую область с рабочей поездкой, в рамках которой обсудила с акимом региона Дастаном Рыспековым и активом области пути повышения эффективности государственной поддержки через современные цифровые решения. Центральной темой совещания стали задачи по реализации поручений Главы государства: обеспечение занятости населения, повышение качества жизни, создание инклюзивной среды и усиление трудовой безопасности на предприятиях.

В числе представленных цифровых инициатив особое внимание было уделено Инновационному навигатору проектов - системе, позволяющей в реальном времени анализировать потребности в кадрах, объемы инвестиций и темпы создания рабочих мест. Этот инструмент, по словам министра, должен стать стратегическим помощником для регионов в планировании и реализации социально-экономических программ.

Также Светлана Жакупова продемонстрировала возможности Цифровой карты семьи (ЦКС) - ключевого инструмента, с помощью которого государство выявляет граждан, нуждающихся в поддержке, и автоматически предоставляет им доступ к 11 видам пособий и социальных выплат. Этот сервис избавляет казахстанцев от необходимости подавать заявления и позволяет быть в курсе своих прав в режиме реального времени.

В дополнение к этому внедрена Цифровая карта трудовых рисков, направленная на мониторинг условий труда, своевременность выплат заработной платы и профилактику трудовых конфликтов. Система оперативно сигнализирует о потенциальных проблемах, позволяя госорганам быстро реагировать.

"Мы стремимся к тому, чтобы государственная поддержка становилась не только адресной и доступной, но и максимально справедливой, основанной на цифровой прозрачности", - подчеркнула министр.

По её словам, эти инструменты уже работают в пилотных регионах, а теперь шаг за шагом внедряются и по всей стране. В конечном счете, цель — не просто цифровизация социальной политики, а создание системы, в центре которой находятся человек, его права и качество жизни.

Ранее мы сообщали, что Аида Балаева поздравила казахстанцев с Международным днём семьи.