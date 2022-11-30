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t.me/Борт №1 Сегодня, 20:18
348
Сегодня, 20:18
348
Фото: t.me/Борт №1

Церемония проводов Токаева из аэропорта Парижа попала на видео

Фото и видео с церемонии проводов Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева из аэропорта Парижа поделился Telegram-канал Борт №1, передаёт BaigeNews.kz.

Официальный визит Главы государства во Фрацузскую Республику завершён.

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#политика #Касым-Жомарт Токаев #Франция
BaigeNews.kz
Сегодня, 20:18
348
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