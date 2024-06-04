Церемония поднятия государственного флага прошла в Алматы

4 июня в Алматы прошла торжественная церемония поднятия государственного флага знаменной группой Президентского полка "Батыр" и массовое исполнение гимна в честь Дня государственных символов, передаёт BaigeNews со ссылкой на пресс-службу акимата Алматы.

Мероприятие на спортивном комплексе "Медеу" собрало более тысячи участников, включая акима города Ерболата Досаева, деятелей культуры, спорта и общественности.

Отметим, праздник отмечают также в районах города. Жители исполняли гимн в парках, школах и других общественных местах. Празднование Дня государственных символов продолжится авто- и велопробегами с флагами.



Завершением праздничного дня станет патриотический концерт в театре традиционного искусства "Алатау" и выступление фольклорно-этнографического оркестра "Отырар сазы" им. Тлендиева "Менің елім" в филармонии им. Жамбыла.



