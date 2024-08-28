Церемония открытия Паралимпиады началась в Париже

В Париже стартовала церемония открытия XVII летних Паралимпийских игр. Трансляцию с места событий для казахстанцев ведут телеканалы Qazsport и Qazaqstan, передаёт BaigeNews.kz.

Знаменосцами сборной Казахстана на Паралимпиаде будут Берик Измаганбетов, выступающий в волейболе сидя, и Севда Алиева, представляющая сборную в пара пулевой стрельбе.

В XVII Паралимпийских играх примут участие 44 казахстанца, которые будут соревноваться в девяти видах спорта. Игры продлятся до 8 сентября.