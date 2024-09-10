Церемония открытия Игр кочевников в Астане поразила общественность и мировые СМИ

Казахстанцы активно обсуждают открытие пятых Всемирных игр кочевников в Астане. Спортивное событие мирового уровня стало центром обсуждения многих мировых СМИ. О том, что пишут зарубежные СМИ и как отреагировали казахстанцы на открытие Игр, в материале корреспондента BaigeNews.kz.

Блогер Азамат Ергалиев считает, что церемония открытия на стадионе "Астана Арена" была безупречной. Блогера поразил масштаб мероприятия.

"Сотни и сотни артистов, огромное количество костюмов, кони, караваны верблюдов, массивные конструкции под сводами стадиона. Это было очень эффектно", - написал блогер на странице в Facebook.

По его мнению, в церемонии удалось передать дух великой степи и показать её вклад в мировое наследие человечества.

"В этом году Казахстан пережил масштабное наводнение. И несмотря на это, мы смогли организовать Игры, как наш манифест миру", - написал блогер на странице в Facebook.

Казахстанский журналист Адиль Балтабаев взял интервью у коллеги из Испании Иоланды Гарсии. Она прилетела в Казахстан для того, чтобы посмотреть на Игры кочевников и послушать Димаша Кудайбергена.

"Это просто невероятно.Думаю, даже лучше Олимпиады в Париже. Это супер, фантастика, потрясающе. Я в шоке, просто в полном шоке", - сказала Иоланда Гарсия.

Депутат Мажилиса Ажар Бахит также была на церемонии открытия Игр.

"Сегодняшний вечер вдохновил, надеюсь, не только меня. Игры кочевников в Казахстане объединили 89 стран участниц со всего мира. Всемирные игры кочевников - уникальный праздник богатого культурного наследия и традиционных видов спорта кочевых народов со всего мира. С момента своего создания в 2014 году эти игры предоставили яркую платформу для демонстрации древних навыков, атлетизма и традиций кочевых культур, одновременно способствуя международному взаимопониманию и единству. Без единства всех народов не может быть мира и гармонии!", - написала депутат на странице в Facebook.

Министр здравоохранения Акмарал Альназарова считает, что спортивный турнир дает возможность укрепить связи между странами.

"Это не только яркое шоу, в котором приняли участие более трех тысяч артистов и творческих коллективов, но и замечательная возможность укрепить культурные и дружеские связи между странами. Особенно важно отметить, что в играх принимают участие более 2,5 тысяч спортсменов из 89 стран. Мы гордимся тем, что Казахстан становится центром таких масштабных международных мероприятий. Уверена, что наше медицинское сопровождение окажет всю необходимую поддержку спортсменам, гостям и участникам", - написала министр в Facebook.

Зарубежные СМИ об Играх кочевниках

Телеканал Euronews называет Игры кочевников глобальным спортивным событием.

"В ходе мероприятия, которое проводится раз в два года, спортсмены используют древние боевые навыки исторически кочевых народов. В 21 дисциплину входят конная борьба, стрельба из конного лука, боевые искусства и соколиная охота, а также культурные и научные игры. Всемирные игры кочевников входят в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, направленного на развитие и сохранение этноспорта и этнокультурного движения", - написало СМИ.

The Times of Central Asia пишет подробно об Играх кочевников в Астане. Журналисты издания посетили этноаул.

"Смесь цветов и достопримечательностей заполнила арену Этноаула, от традиционной музыки и костюмов до верблюдов, собак тазы и орлов. Глубокое чувство национальной гордости и гостеприимства пронизывало все мероприятия, и гостей и спортсменов встречали одинаково тепло", - пишут СМИ.

Об открытие церемонии написали и турецкое СМИ Anadolu Ajansı. Оно так же привело и цитаты из выступления Президента Казахстана на открытии.