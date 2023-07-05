Цены выросли наполовину: сколько придётся заплатить казахстанцам в этом году, чтобы собрать ребёнка в школу

Фото: BaigeNews.kz/Артём Чурсинов

Накануне сезона школьного шопинга аналитики Ranking.kz посчитала, сколько стоит собрать к 1 сентября своих детей — школьников все необходимые принадлежности, одежду и обувь, передаёт BaigeNews.kz.

Обзор сделан в разных городах Казахстана по ценам популярных сетевых магазинов и маркетплейсов. В список самых необходимых к школе покупок включили школьную форму — из расчёта утверждённых в Казахстане стандартов, а также повседневную и спортивную обувь, форму для физкультуры, рюкзак с ортопедической спинкой и набор канцелярских товаров для начальной школы.

В итоге общая стоимость покупок, по данным на 25 июня, была в пределах 100 тысяч тенге. Различия в затратах на сборы для мальчиков и девочек оказались незначительными, зато разница в закупе в магазинах и на маркетплейсах составила около 10 тысяч тенге. Покупать школьную форму и принадлежности в интернете оказалось дешевле — 95,8 тысячи тенге на мальчика и 96,3 тысячи тенге на девочку, тогда как в сетевых магазинах стоимость минимального школьного набора для мальчиков составляла 105,5 тысячи тенге, для девочек — 105,6 тысячи тенге.

Сумма в 100 тысяч тенге далеко не окончательная. В методике расчёта не учитывались другие затраты: букет цветов для учителя, рабочие и предметные тетради, носки, банты, заколки, белые гольфы или колготы для девочек, осенняя верхняя одежда, демисезонная обувь, денежные сборы родительского комитета в фонд класса и многое другое.

Согласно индексам потребительских цен, детская одежда, обувь и канцелярские товары дорожают больше, чем в среднем непродовольственные товары. Так, если в мае этого года инфляционный показатель для этой укрупнённой группы составил 117,2 процента, то для детской одежды он достигал 118,7 процента, для обуви — 120,1 процента, для канцтоваров — 167,5 процента.

Динамика роста цен на категории детских товаров привязана не к школьному сезону, а, скорее, синхронна с общей инфляцией. То есть более значительный рост наблюдался не летом, а в конце 2022-го — начале 2023 года. Единственным исключением, пожалуй, можно считать резкий скачок цен на канцелярские принадлежности в августе прошлого года. Перед началом школьного сезона индекс цен на канцтовары составил 148,5 процента в сравнении с июлем и 160,5 процента — в годовом выражении (то есть в сравнении с августом предыдущего года). Впрочем, крайне высокие ценовые индексы на тетради, ручки, карандаши и другие необходимые для школы предметы держатся до сих пор.

Учитывая минусовые показатели покупательной способности заработных плат казахстанцев, можно предположить, что собирать детей в школу в этом году казахстанцам будет сложнее. Напомним: зарплаты в РК фактически не увеличилась, а даже уменьшилась. Индекс реальной заработной платы в январе–марте этого года составил всего 99,4 процента.

Среднемесячная номинальная зарплата в первом квартале 2023-го была равна 340,6 тысячи тенге, медианная (то есть зарплата "среднего казахстанца") — 225,7 тысячи тенге. При этом расчётный уровень расходов, использованных на потребление, был равен 80,2 тысячи тенге на одного человека в месяц. Из них на непродовольственные товары уходило 19,6 тысячи тенге. Таким образом, затраты родителей на минимальный набор одежды, обуви и канцелярских принадлежностей превышают средние месячные расходы на непродовольственные товары в четыре раза.

Тот факт, что сумма в 100 тысяч тенге очень ощутима для семейного бюджета многих семей, подтверждают и следующие цифры: по данным Бюро национальной статистики АСПиР РК, 77,6 процента семей с детьми до 16 лет в Казахстане имеют среднедушевые доходы, используемые на потребление, до 100 тысяч тенге. Семей с детьми, кто могут себе позволить тратить в месяц от 100 тысяч до 150 тысяч тенге всего 15,8 процента, более 150 тысяч тенге – 6,6 процента.

В многодетных семьях ситуация хуже. 19 процентов всех домохозяйств, имеющих четверых и более детей, тратят на одного человека в месяц от 10 до 40 тысяч тенге. Почти в половине многодетных семей (47,9 процента) среднедушевые доходы, использованные на потребление, варьируются от 40 до 60 тысяч тенге. Расходы больше 100 тысяч тенге на человека допустимы только 4,2 процента многодетных семей.

Чтобы помочь малообеспеченным семьям собрать детей в школу, в Казахстане функционирует фонд "Всеобуч". Из него родителям к 1 сентября перечисляют материальную помощь. По информации министерства просвещения РК, в прошлом году поддержку получили родители 475 тысяч детей из социально уязвимых категорий.

Размер выплат утверждается в каждом регионе индивидуально, но он не должен быть меньше 37,4 тысяч тенге. В некоторых областях и городах суммы выплат чуть выше. Например, в Алматы в сентябре прошлого года выплачивали по 40 тысяч тенге, в Акмолинской области — по 43 тысяч тенге.