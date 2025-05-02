На 1 мая 2025 года инфляция в Казахстане ускорилась до 10,7% в годовом выражении, продолжив уверенный рост, наблюдаемый в последние месяцы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на данные Бюро нацстатистики. Основной вклад в рост цен внесли платные услуги, которые за год подорожали почти на 16%, а только за апрель - на 1,6%.

Продовольственные товары также прибавили в цене, увеличившись на 8,5% за год и на 1,1% за месяц. Непродовольственные товары дорожали медленнее, но всё же добавили 8,9% за год.

Самыми инфляционно активными регионами в апреле стали Туркестанская область, Алматы и Шымкент, где месячный рост составил 1,5%. Астана, несмотря на более умеренные апрельские темпы, лидирует в годовой динамике - там инфляция достигла 13,8%.

Для сравнения, в Алматы годовой показатель составил 11,6%, а в Шымкенте - 9,7%.

Самым спокойным с точки зрения роста цен регионом стала Павлодарская область, где инфляция за год не превысила 7,6%.

Ранеек мы сообщали, что цены на комуслуги и продукты бьют рекорды в Казахстане.