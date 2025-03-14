Неопределенность, вызванная тарифными войнами Трампа, и ставки на смягчение денежно-кредитной политики Федрезерва США поддерживают высокую привлекательность слитков.

"Золото находится на долгосрочном бычьем рынке. Мы прогнозируем, что цены будут колебаться в диапазоне 3 000-3 200 долларов в этом году", — сказал главный операционный директор Allegiance Gold Алекс Эбкариан.