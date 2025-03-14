Цены на золото бьют рекорды
Аналитики считают, что стоимость золота может достигнуть 3 500 долларов.
Сегодня, 01:29
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Сегодня, 01:29Сегодня, 01:29
51Фото: pxhere.com
Стоимость золота достигла нового исторического максимума — апрельский фьючерс на нью-йоркской бирже Comex стоил 2 984,36 доллара за тройскую унцию, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на НТВ.
Неопределенность, вызванная тарифными войнами Трампа, и ставки на смягчение денежно-кредитной политики Федрезерва США поддерживают высокую привлекательность слитков.
"Золото находится на долгосрочном бычьем рынке. Мы прогнозируем, что цены будут колебаться в диапазоне 3 000-3 200 долларов в этом году", — сказал главный операционный директор Allegiance Gold Алекс Эбкариан.
Аналитики Macquarie Group считают, что в третьем квартале стоимость золота может достигнуть 3 500 долларов.