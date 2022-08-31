Цены на жильё в Казахстане: симметричный рост - аналитики

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Стоимость покупки и аренды жилья в Казахстане растёт симметрично общему удорожанию товаров и услуг, в частности, стройматериалов и ремонта.

По итогам июля текущего года цены на новое жильё выросли на полпроцента за месяц и на 19,6 процента за год, а квартиры на вторичном рынке подорожали на 0,8 процента за месяц и на 26,4 процента за год, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на Energyprom.kz.

Стоимость аренды выросла симметрично: на 0,4 процента за месяц и на 20,8 процента в годовой динамике.

Однако сам по себе рост цен на жилищном рынке как отдельно взятый факт не говорит вообще ни о чём, считают аналитики, — нужно смотреть на сопутствующие факторы и цены. Так, в Казахстане рост цен в секторе не оторван от экономической ситуации в стране в целом, а соответствует уровню инфляции.

Возвращаясь к аренде, напомним: к примеру, в условиях предыдущего ипотечного кризиса в Штатах стоимость аренды никак не менялась, инфляции в США также практически не было, а вот цены на недвижимость росли волнами. Сегодня у нас (да и в общем в мире) картина совершенно иная. Так что о "пузыре" на рынке недвижимости говорить, на наш взгляд, не приходится.

Действительно, рост цен на жилую недвижимость вполне сопоставим с общими показателями инфляции в Казахстане. Напомним: по итогам июля месячная инфляция составила 1,1%, годовая — 15%. При этом продовольственные товары выросли в цене на 1% за месяц и на 19,7% за год, непродовольственные — на 1,5% за месяц и на 14,2% за год, а услуги — на 0,8% за месяц и на 9,2% за год. В частности, скажем, услуги в секторе обслуживания и ремонта жилья подорожали на 1% за месяц и на 15,3% за год, а материалы для обслуживания и ремонта жилых помещений — на 2,5% за месяц и сразу на 20,5% за год.

Отдельно поясним и про удорожание аренды жилья: если сравнивать спрос на аренду квартир с прошлым годом, можно заметить, что он вырос в три раза. Это объясняется тем, что продолжается наплыв переселенцев из России и Украины. Многие остаются в Алматы, некоторые переехали в города, расположенные близ России. Этот фактор также "разгоняет" цены на рынке жилья.

Симметричен рост цен на недвижимость и удорожанию стройматериалов. Так, скажем, годовой рост цен предприятий-производителей промышленной продукции в сфере химпрома по итогам июля текущего года составил 20%, а непосредственно в сегменте лакокрасочной продукции — 10%. На 16,3% за год подорожали стекло и изделия из него, причём листовое стекло — сразу на 26,3%. На 22,6% выросли в цене огнеупорные изделия, на 10,3% — стройматериалы из глины, на 13% — из бетона, на 17% — абразивы. Цены на готовые металлические изделия увеличились на 15,3%.

Впрочем, об удорожании стройматериалов Energyprom.kz писал не раз, как и о влиянии этого фактора на сегмент жилстроя. Усложняет ситуацию зависимость сектора от импортёров, что в текущих кризисных условиях особенно ощутимо. Речь идёт о нестабильности национальной валюты.

Напомним: только за месяц, с июня по июль текущего года, при пересчёте на среднемесячные курсы, доллар относительно тенге вырос на 7,6%. За год тенге просел на 11,6%, за пятилетку — почти в полтора раза, а за десятилетие — сразу в 3,2 раза. К сожалению, с учётом тяжелейшего геополитического кризиса этого века и того, как он связан с нашим ключевым торговым партнёром, Россией, вполне вероятно и дальнейшее обесценение национальной валюты, со всеми сопутствующими этому факторами.

Что же касается попыток "обвинить" в росте цен госпрограммы, помогающие населению приобрести жильё, тут можно лишь напомнить, что, к примеру, программа "7-20-25" работала с 2018 года. Более того, программа "Нұрлы Жер", ключевым оператором которой выступает Отбасы банк, действует с 2015 года, консолидируя меры, и ранее работавшие в рамках программы "Нұрлы Жол" и Государственной программы развития регионов.

Действительно стимулируют госпрограммы в первую очередь рост жилищного строительства. Более того, несмотря на в целом достаточно высокую эффективность этих программ, в РК всё ещё наблюдается (и в ближайшие годы явно останется ощутимым) дефицит жилья. Напомним: на текущий момент свою очередь на получение квартир из государственного жилищного фонда или жилище, арендованное местными исполнительными органами в частном жилищном фонде, ожидают 617,9 тысячи казахстанцев.