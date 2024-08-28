Цены на жилье в Казахстане могут повыситься из-за нового налогового кодекса

Застройщики Казахстана обеспокоены - их могут лишить льготы по налогообложению на реализацию жилых домов. Эта инициатива, по словам экспертов, может обернуться ростом цен на недвижимость. Корреспондент BaigeNews.kz разбиралась в ситуации.

Застройщики Казахстана с 2008 года были освобождены от налога на добавленную стоимость (НДС) при реализации жилых домов. Это было сделано для удержания цен на квадратные метры, которые все равно подорожали. Это неизбежно связано с ростом цен на импортное сырье, которое в Казахстане не производят.

"Мы строим жилье уже 30 лет, но продолжаем завозить 60% материалов из-за границы. Почему? Для того чтобы у себя строить, предприниматели должны получать прибыль на развитие своего производства – своих цехов, заводов и технологий. Но из-за того, что цены на материалы растут, а покупательская способность соответственно падает, предприниматели не всегда могут получить этот самый доход", - говорит председатель объединения юридических лиц "Союз строителей Казахстана" Талгат Ергалиев.

Но теперь на рост цен на рынке недвижимости помимо внешних факторов могут повлиять и внутренние. А именно – отмена НДС при реализации жилья. Эту льготу предложили исключить разработчики нового налогового кодекса. Бизнес, естественно выступил против данной инициативы.

"Это приведет к тому, что почти на 80% увеличится налоговая нагрузка при реализации жилья для застройщиков и девелоперов, и конечно будет решаться вопрос как эту нагрузку перераспределить. Каждый застройщик будет это решать самостоятельно исходя из своего финансового состояния", - отмечает заместитель президента Ассоциации застройщиков Казахстана Виктория Тен.

По данным АЗК, результатом отмены НДС станет неизбежное повышение цен на квадратные метры для потребителей примерно на 8%. Несмотря на капиталоемкость строительного бизнеса, маржинальность здесь не высокая. Поэтому изыскивать средства из собственных бюджетов застройщикам будет сложно. При этом сильно может пострадать именно рынок жилья эконом-класса.

"Если при реализации жилья бизнес- и элит-класса, застройщики имеют возможность частично компенсировать дополнительную налоговую нагрузку за счет прибыли, то для жилья эконом- и комфорт-класса это практически невозможно, поскольку прибыль по таким проектам минимальна. Поэтому, прежде всего возрастет риск повышения стоимости жилья по таким проектам, что, в свою очередь, может повлечь рост социальной напряженности" - предупреждает директор департамента строительства в НПП "Атамекен" Назира Усенова.

Проблема, по мнению представителей АЗК, коснется не только частных компаний. Могут остановиться и государственные проекты.

"Проектно-сметная документация с финальной стоимостью по государственным проектам устанавливается на год. Но поскольку у нас меняется налоговая нагрузка, то соответственно поменяются расценки и на материалы. Поставщики будут вынуждены как-то корректировать цены. Но при этом смета не пересматривается. Как будет застройщики госпроектов покрывать разницу, непонятно, потому что такие проекты, как правило, очень низко маржинальны. При марже в 5%, налоговая нагрузка возрастает на 8%. В данном случае тоже непонятно, где будут изыскивать средства", - вопрошает представитель АЗК Виктория Тен.

Вместе со стремлением повысить налоги, в Казахстане наблюдается другая тенденция - снижение ставок кредитования. Таким образом государство пытается активизировать ипотечное кредитование. Но несмотря на это, риск падения продаж на рынке недвижимости остается высоким, отмечают экономисты.

"Ставки кредитования в Казахстане снизили. Но при этом дают кредит далеко не всем - только тем, у кого есть официальные доходы. В связи с повышением налогов средний ценник на квартиру в Астане будет 35 млн тенге, а в Алматы - свыше 40 млн тенге. Но, чтобы получить ипотеку, у человека должен быть первоначальный взнос – 30%. Это от 10 млн тенге в Астане и от 13 млн тенге в Алматы. При этом средний размер депозита в стране составляет около 3 млн тенге. То есть люди "первоначалку" по программам банковских ипотек заплатить не смогут, потому что денег нет. Понятно, что продажи кардинально упадут", - уверен эксперт по экономике Марат Абдурахманов.

В защиту застройщиков выступила национальная палата "Атамекен". Она выразила свою позицию официально в экспертном заключении к проекту нового налогового кодекса.

"Именно эта мера позволяла стабилизировать ежегодный рост цен на рынке недвижимости – он составлял не более 10%. Мы собрали мнения бизнеса. И все застройщики отметили, что в случае введения НДС они будут вынуждены перекрывать эти расходы путем увеличения конечной стоимости реализуемого жилья. Кроме того, они также прогнозируют снижение темпов строительства до 10-12%. Предполагается, что каждый десятый проект в Казахстане будет заморожен. Кроме того, данная преференция может привести и к увеличению финансовой нагрузки на местные бюджеты, потому что стоимость арендного и кредитного жилья для очередников скорее всего возрастет. И снижение темпов строительства такого класса жилья может негативно отразиться на темпах обеспечения жильем социально-уязвимой категории населения", - говорит представитель НПП "Атамекен" Назира Усенова.

Инициатива по отмене НДС, по словам экономистов, говорит о том, что у Минфина нет расчета фискального распределения.

"Если сказать просто – это значит, нет расчета о том, с кого можно собрать деньги, в каком размере и куда эти деньги направить. Они видят, что деньги в большом объеме крутятся в строительной отрасли и думают, что там можно взять и закрыть дыру в бюджете. Но кривая Лаффера показывает, что повышение налогов на 8% - то к чему они стремятся, приведет к падению налоговых сборов и платежей на 2 – 2,5 % в 2026 году", - говорит Абдурахманов.

Пока строители предъявляют претензии правительству с требованием убрать нормы по НДС, пройдет немало времени. И возможно их в итоге даже уберут. Но все экономические события в стране к этому времени уже произойдут, считают эксперты. В случае роста доллара до 500 тенге и увеличения налоговой нагрузки неминуем рост цен на жилье и инфляция.