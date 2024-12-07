  • 7 Декабря, 15:46
  • BAIGENEWS

Связь не подорожает до конца года — Минцифры

Операторы готовы пойти навстречу и зафиксировать действующие тарифы.

Сегодня, 14:13
АВТОР
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pixabay Сегодня, 14:13
Сегодня, 14:13
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Фото: pixabay

В Министерстве цифрового развития Республики Казахстан сообщили, что в результате обсуждения с операторами связи договорились о сохранении текущего уровня тарифов на услуги связи до конца 2024 года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Инициатива Министерства направлена на поддержку граждан и бизнеса, для которых стабильная стоимость связи является важным условием доступности цифровых услуг. Операторы выразили готовность пойти навстречу государственным усилиям и зафиксировать действующие тарифы, несмотря на экономические вызовы. Связь — это основа повседневной жизни, работы и обучения. Сохранение стабильных тарифов на услуги связи демонстрирует нашу приверженность интересам граждан и поддержку социально значимых инициатив", — подчеркнули в Министерстве.

Министерство продолжит внимательно следить за соблюдением обязательств и предпринимать шаги для дальнейшего развития телекоммуникационной инфраструктуры страны.

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