Цены на сжиженный газ в Актюбинской области останутся прежними до конца года

Фото: lada.kz/Лиана Рязанцева

Предельная розничная цена на сжиженный газ для Актюбинской области составит 50 тенге за один литр до конца 2022 года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики Казахстана.

"На сегодняшний день город Актобе обеспечивается газом с двух магистральных газопроводов: МГ "Жанажол–Актобе", проектная пропускная способность которого составляет 80 тысяч кубометров в час, при этом фактическая – 100 тысяч кубометров в час и "Бухара-Урал", проектная пропускная способность двух ниток которого составляет 448 тысяч кубометров в час. Однако в связи с высоким износом газопровода фактическая пропускная способность составляет 360 тысясч кубометров ежечасно", — сообщил Болат Акчулаков на встрече с населением Актюбинской области.

Для бесперебойного газоснабжения в области уже разработана проектно-сметная документация строительства третьей нитки магистрального газопровода–отвода в Актобе от МГ "Бухара-Урал". Планируеется, что стоимость проекта составит 43,4 миллиарда тенге.

В рамках формирования республиканского бюджета на 2023–2025 годы акимат области подал заявку на сумму 34,5миллиарда тенге. Она уже направлена в Министертсво финансов РК.

Как сообщил Болат Акчулаков, министерство совместно АО "НК "QazaqGaz" также рассматривает вопрос строительства второй нитки магистрального газопровода "Жанажол–Актобе", протяженностью 244 километра. Ориентировочная стоимость проекта составляет 120,3 миллиарда тенге.

Ранее в Казахстане установили предельные цены на газ. Сейчас предельные цены на розничную реализацию сжиженного нефтяного газа в регионах выглядят так:

• Нур-Султан – 70 тенге за литр;

• Алматы – 65 тенге за литр;

• Актюбинская, Атырауская, Мангистауская области – 50-55 тенге за литр;

• СКО, Жетысуская и Улытауская, Акмолинская, Алматинская, Костанайская, Карагандинская, Павлодарская область– 70-75 тенге за литр;

• Восточно-Казахстанская, Туркестанская и Абайская, Западно-Казахстанская, Жамбылская, Кызылординская области – 60-65 тенге за литр.