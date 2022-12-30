Цены на сжиженный газ не поменяются до конца июня 2023 года

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Временное ценовое регулирование цен на розничную продажу сжиженного нефтяного газа для заправки автотранспорта продлили до 30 июня 2023 года, передает BaigeNews.kz. Соответствующий приказ подписал председатель Агентства по защите и развитию конкуренции.

"Вышеуказанным приказом предусматривается продление временного государственного ценового регулирования на розничную реализацию сжиженного нефтяного газа для заправки автотранспорта на автогазозаправочных станциях на территории Республики Казахстан до 30 июня 2023 года", - говорится на сайте АЗРК.

Регулирование цен на сжиженный газ было введено по поручению президента Касым-Жомарта Токаева после протестов казахстанцев из-за подорожания топлива. В середине 2022 года были установлены предельные цены на уровне от 50 до 70 тенге за литр в зависимости от региона.