Цены на социально значимые продукты завышали в крупных супермаркетах ЗКО

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Цены на социально значимые продукты снизили в ЗКО благодаря мониторингу областного департамента АФМ, передаёт BaigeNews.kz.

Так, в рамках комиссии по расследованию посреднических схем при реализации социально значимых продовольственных товаров департаментом АФМ по Западно-Казахстанской области совместно акиматом региона проводится аналитическая работа по установлению излишних посредников.

"В конце прошлого года в ходе анализа установлен факт излишнего посредничества при реализации овощей в 18 магазинах сети крупного супермаркета области, в котором приобретают продукцию большинство жителей региона.Так, предприниматель реализовывал овощную продукцию в данной сети супермаркетов через аффилированного с ним посредника", - говорится в сообщении.

В результате проведённой профилактической работы производитель стал реализовывать продукцию на прямую в сеть супермаркетов области.