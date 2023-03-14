main page
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo

Лента новостей

  • Главная
  • Новости
  • Цены на социально значимые продукты завышали в крупных супермаркетах ЗКО
pixabay.com Сегодня, 12:28
124
Сегодня, 12:28
124
Фото: pixabay.com

Цены на социально значимые продукты завышали в крупных супермаркетах ЗКО

Цены на социально значимые продукты снизили в ЗКО благодаря мониторингу областного департамента АФМ, передаёт BaigeNews.kz.

Так, в рамках комиссии по расследованию посреднических схем при реализации социально значимых продовольственных товаров департаментом АФМ по Западно-Казахстанской области совместно акиматом региона проводится аналитическая работа по установлению излишних посредников.  

"В конце прошлого года в ходе анализа установлен факт излишнего посредничества при реализации овощей в 18 магазинах сети крупного супермаркета области, в котором приобретают продукцию большинство жителей региона.Так, предприниматель реализовывал овощную продукцию в данной сети супермаркетов через аффилированного с ним посредника", - говорится в сообщении. 

В результате проведённой профилактической работы производитель стал реализовывать продукцию на прямую в сеть супермаркетов области.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#цены #продукты #повышение
BaigeNews.kz
Сегодня, 12:28
124
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх