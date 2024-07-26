Цены на социально значимые продовольственные товары снизились впервые за 8 лет

Внутренний товарооборот в Казахстане достиг 27,6 трлн тенге, а инвестиции в торговлю составили 282,4 млрд тенге, передаёт BaigeNews. Заметным достижением стало снижение индекса цен на социально значимые продукты впервые с 2016 года.

Развитие внутренней торговли

Внутренний товарооборот за 6 месяцев 2024 года составил 27,6 трлн тенге, Индекс физического объема торговли сложился на уровне 3,9%. Наблюдается динамичный рост торговли за июнь к маю этого года – на 16,8%, при этом оптовая торговля выросла на 10,5%, розничная – на 30,6%. Объем инвестиций в отрасль за 6 месяцев достиг 282,4 млрд тенге, из них 153,6 млрд тенге приходится на оптовую и розничную торговлю.

Для стимулирования создания торговой инфраструктуры современного формата МТИ окажет государственную помощь субъектам внутренней торговли. В рамках новой инициативы введено субсидирование процентной ставки, которая не превысит 9% для конечного заемщика. Также торговые компании смогут получить гарантии по кредитам для обеспечения недостающего залога.

Для стимулирования создания торговой инфраструктуры современного формата Министерство получило компетенцию по предоставлению мер господдержки субъектам внутренней торговли. В рамках новой инициативы запущен востребованный со стороны бизнеса инструмент – субсидирование процентной ставки, который составит для конечного заемщика не более 9%. Для обеспечения недостающего залогового обеспечения субъекты внутренней торговли смогут воспользоваться инструментом в виде гарантирования кредитов.

Государственная поддержка также направлена на отечественных производителей. Минимум 50% продовольственных товаров и 20% непродовольственных товаров на полках должны быть отечественного производства.

Также ведется планомерная работа по модернизации торговых рынков до 31 декабря 2025 года. Более 20 тыс. предпринимателей-арендаторов и более 5 тыс. работников рынков получили поддержку. Совместно с местными исполнительными органами и бизнесом определены 75 рынков, которые вошли в Дорожную карту по модернизации, 16 из них будут модернизированы в этом году.

Введен национальный стандарт, который устанавливает классификацию торговых объектов и общие требования, направленные на обеспечение безопасности жизни и здоровья покупателей, а также на улучшение освещенности, благоустройство прилегающей территории, обеспечение удобных подъездных путей и пешеходного доступа к входам.

Впервые за 8 лет снижаются цены на социально значимые продовольственные товары

Впервые с 2016 года в Казахстане произошло снижение индекса цен на социально значимые продовольственные товары (СЗПТ). В результате принятых мер, средний индекс дефляции составил 99,8%.

В рамках борьбы с сезонными колебаниями цен было поставлено на рынок более 160 тыс. тонн овощной продукции, а также подписано соглашение с отраслевыми ассоциациями о фиксации цен на яйца и предотвращении демпинга на рынке. Для поддержки отечественных производителей введен временный запрет на экспорт сахара, а также экспортная таможенная пошлина на семена подсолнечника.

В пилотном режиме функционирует Национальная система прослеживаемости товаров, которая станет "электронным зеркалом" движения СЗПТ. Ее применение планируется расширить на всю продуктовую корзину из 58 товарных позиций.

Усилен государственный контроль с целью предотвращения необоснованного роста цен. С начала текущего года возбуждено 2357 административных дел по нарушению торгового законодательства на сумму 16,3 млн тенге. Проводится работа по соблюдению торговой надбавки: за первое полугодие 2024 г. вынесено 1946 постановлений о превышении торговой надбавки.

Развитие электронной торговли и биржи

По оперативным данным, в первом полугодии объем электронной торговли составил около 1,5 трлн тенге, что составляет порядка 62% от прошлогоднего годового объема.

В мае текущего года МТИ совместно с НПП "Атамекен" запустили курсы обучения электронной торговле для предпринимателей по всей республике. Вовлечены крупные маркетплейсы Kaspi.kz, JMart.kz, Wildberries, Ozon. На сегодняшний день более 800 субъектов предпринимательства прошли обучение.

На основе предложений бизнеса разработан и принят План развития электронной торговли до 2027 года. В рамках его исполнения совместно с Фондом развития предпринимательства "Даму" приняты меры по поддержке субъектов электронной торговли, включая субсидирование и гарантирование займов.

Развивается логистическая инфраструктура электронной торговли. АО "Казпочта" и крупная китайская логистическая компания создали совместное предприятие. Цель проекта – развитие электронной торговли между Казахстаном, Китаем, Центральной Азией и ЕС. Казахстан будет транзитным хабом для электронной торговли. "Казпочта" станет национальным оператором и обеспечит доставку товаров по всей стране. Планируется также строительство большого распределительного центра.

Продолжается работа по развитию нормативной базы сотрудничества в области электронной торговли на международном уровне, включая международные организации, такие как Организация Торговли и Развития, Шанхайская Организация Сотрудничества и Евразийский экономический союз.

По поручению Главы государства проведена работа по реформированию законодательства о товарных биржах. В мае в Мажилис внесен законопроект о биржевой торговле. Его целью является создание внутреннего индикатора для прозрачного отслеживания цен на товары, усиление государственного контроля за деятельностью товарных бирж и оцифровка денежных потоков участников.

Электронная торговля Казахстана расширяет границы

В Казахстане ведется планомерная работа по выводу отечественных товаропроизводителей на международные торговые площадки, в частности на Alibaba.com. Ежегодно проходит отбор казахстанских компаний, которым предоставляются аккаунты на этой платформе. Продолжается работа по выводу 70 компаний. Отобраны 47, ведется работа по подписанию договоров, покупке аккаунтов и созданию мини-сайтов. С момента запуска этого инструмента государственной поддержки им воспользовались 290 компаний, выручивших за свою продукцию порядка $346 млн.

Кроме того, проработаны вопросы размещения на складах в Казахстане товаров электронной торговли, идущих из стран Центральной Азии в Китай и в обратном направлении. В рамках сотрудничества с маркетплейсом Ozon казахстанским товарам доступно размещение на складах в Алматы и Астане. С помощью схемы FBO (Fulfillment By OZON) склад и доставка обеспечиваются платформой Ozon.

Защита внутреннего рынка

При МТИ работает Ситуационный штаб по вопросам технических барьеров в торговле и безопасного ввоза и обращения продукции. С участием контролирующих органов, таможенных и пограничных служб выработаны механизмы взаимодействия, которые направлены на обеспечение качества и безопасности продукции на внутреннем рынке.

На границе введен режим "усиленного лабораторного контроля" для 10 производителей молочной продукции, а для двух производителей введены ограничения на ввоз. На 8 приграничных пунктах пропуска специалисты проверяют качество молока и молочной продукции. Из 945 досмотренных транспортных средств импортеров отобрано 157 проб, в 40 из них выявлены несоответствия, главным образом в маркировке. Отменено действие 723 сертификатов и деклараций о соответствии продукции, из них 144 – на пищевую продукцию.

Приняты меры по защите внутреннего рынка от некачественной и небезопасной продукции: к ответственности привлечены 70 субъектов торговли за продажу несоответствующей электротехники, низковольтного оборудования, нефтепродуктов, строительных материалов, удобрений и бытовой техники. За нарушения в области техрегулирования наложены штрафы на 47 млн тенге, выдан запрет выпуска в обращение 159 партий продукции стоимостью свыше 2 млн тенге.

Совместно с органами государственных доходов были досмотрены 1 тыс. грузовых колесных транспортных средств. Пресечен ввоз 72 транспортных средств, произведенных в КНР, не соответствующих требованиям технического регламента. Приостановлены аттестаты аккредитации 11 испытательных лабораторий, которые неправомерно выдали свидетельства о безопасности колесных транспортных средств.

В первом полугодии введен новый вид профконтроля – "контрольный закуп". Этот механизм позволяет осуществлять отбор и закуп подконтрольной продукции (включая кабель, цемент и другие товары) без предварительного уведомления субъекта и без регистрации в органах прокуратуры. Теперь при выявлении несоответствий по результатам лабораторных испытаний, будут применяться меры оперативного реагирования: запрет и изъятие продукции. Ранее изъятие продукции и лишение права распоряжения было допустимо только по решению суда.

Защита прав потребителей

В 6 раз больше проверок на основании обращений пострадавших казахстанцев провели сотрудники Комитета по защите прав потребителей МТИ. В первом полугодии рассмотрено 24 441 обращение. Это на 60% больше показателя прошлого года. На основании поступивших обращений осуществляется государственный контроль. По итогам 6 месяцев 2024 года проведено 570 проверок субъектов предпринимательства. Темп роста по сравнению с прошлым годом составил 620%. К административной ответственности привлечено 648 субъектов, в 4 раза больше прошлого года. В результате предпринятых мер права потребителей защищены на сумму свыше 777 млн тенге. Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 189%.

Министерство торговли и интеграции активно внедряет инновации и сотрудничает с общественными объединениями для надежной защиты интересов граждан. На качестве продукции и защите прав потребителей в современной экономической системе фокусируется проект "Сапалы Өнім". Концепция ориентирована на удовлетворение потребностей граждан, включая гарантированное соблюдение их прав на беспрепятственную защиту.

В исследование вошел 681 вид продукции, включая молоко, сливки, кефир, сливочное масло, подсолнечное масло, творог, сыр, мясо птицы, мясо рыбы и колбасные изделия. Отбор импортной продукции проводился 26 общественными объединениями во всех регионах страны. Нарушения выявлены по 405 видам (59,5%). По 337 видам продукции выявлены нарушения в части маркировки (отсутствие информации о товаре на государственном языке и другие нарушения), 83,2% от общего числа нарушений. По 68 видам продукции выявлены несоответствие по составу, реализация товара с истекшим сроком годности, отсутствие необходимых документов. Составлено 139 административных актов по статье 203 – продажа без документов, статье 425 – нарушения в области санитарно-эпидемиологических норм. Остальные находятся в стадии работы. Также по 12 видам продукции в Актюбинской, Туркестанской, Западно-Казахстанской областях, Жетысу и Улытау были отменены и приостановлены декларации соответствия.

Техническое регулирование и метрология

По итогам первого полугодия 2024 года по линии технического регулирования и метрологии проведено 3,9 тыс. мероприятий по государственному контролю. Выявлены нарушения в 2930 случаях. Выдано 2597 предписаний, а также наложены штрафы на 242 млн тенге.

Подписаны меморандумы с Государственным управлением по регулированию рынка КНР (SAMR) и с Главным таможенным управлением (GACC) о сотрудничестве в областях оценки соответствия и контроля товаров. Эти меры направлены на развитие торгово-экономических отношений между Казахстаном и Китаем, а также на увеличение безопасности и качества товаров.

В техрегламенты ЕАЭС по пищевой продукции внесены изменения, позволяющие выпускать продукцию без смены маркировки при изменении реквизитов местонахождения. Продлены требования к экологическим классам для сельхозтракторов и прицепов. В техрегламенте по безопасности игрушек уточнена область применения и определены термины.

Также за текущий период утверждены 4 инициативных Национальных стандарта и внесены изменения в 11 действующих стандартов. Они регламентируют требования к торговым объектам, строительной продукции, обращению с отходами и повышению точности метрологических измерений.

Введен полный цифровой след взаимодействий с заявителями и принятыми решениями, что минимизирует человеческий фактор. Оцифрованы ключевые услуги РГП "Национальный центр аккредитации", включая первичную и повторную аккредитацию, актуализацию, расширение и сокращение областей аккредитации. С февраля по июль информационная система технического регулирования обработала 741 услугу.

В сфере метрологии оцифрованы услуги по выдаче клейм, лейблов и других идентификационных знаков. За 5 месяцев выдано более 867 тыс. самоклеящихся лейблов и почти 98 тыс. пластиковых пломб через цифровые услуги. Полностью оцифрованы услуги по открытию и изменению технических комитетов. Материалы по созданию технического комитета "Интеллектуальные энергетические системы топливно-энергетического комплекса и кибер-физические системы" были одобрены и прошли оцифровку. Все ранее созданные технические комитеты также оцифрованы специалистами РГП "Казстандарт".

Внешняя торговля: приоритетные рынки для казахстанского экспорта

Одним из ключевых приоритетов Казахстана является расширение торговли с зарубежными странами. За первые 5 месяцев внешняя торговля превысила $55 млрд. В тройку основных торговых партнеров традиционно входят Китай, Россия, Европейский Союз. Экспорт Казахстана за январь-май 2024 года вырос на 1,8% и составил $32,5 млрд. Экспорт несырьевых товаров и услуг превысил $13 млрд. Из них $10,5 млрд – это поставки готовой продукции за рубеж. На рост экспорта повлиял высокий спрос на цветные металлы и подсолнечное масло со стороны международных рынков. Позитивную экспортную динамику демонстрирует и казахстанский сектор услуг.

Министерство продолжает активно работать над созданием благоприятных условий для появления новых рынков сбыта и усиления сотрудничества с отечественными производителями, расширением экспортных рынков с учетом развития транспортных коридоров с особенным акцентом на сотрудничество с Китаем.

По итогам 5 месяцев текущего года доля Китая в общем товарообороте страны достигла 20% с общим объемом товарооборота в $11,4 млрд. Это на 6,6% выше, чем за аналогичный период предыдущего года. Экспорт из Казахстана в Китай за январь-май вырос на 19,1% и составил $5,7 млрд.

В среднесрочной перспективе Казахстану предстоит увеличить экспорт готовой продукции в 2,5 раза и довести поставки до $12 млрд. Сотрудничество с каждой из провинций КНР по принципу регионализации уже дает положительные результаты. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года торговля с СУАР выросла на 50%, в том числе экспорт – на 35,3%. Почти на 30% вырос экспорт казахстанских товаров в провинцию Сычуань. Более чем в 10 раз увеличились поставки отечественной продукции в Цзянсу.

Выход казахстанских товаропроизводителей на новые рынки стал возможным благодаря комплексным мерам поддержки, направленным на стимулирование производственной активности и внедрение новых технологий.

Так, в первом полугодии текущего года ратифицировано Соглашение с Исламской Республикой Иран о зоне свободной торговли товарами и Соглашение с Сингапуром по торговле услугами.

На завершающей стадии находятся переговоры с Индонезией и Монголией, также проводятся переговоры по заключению соглашений о свободной торговле с ОАЭ. Общий потенциал наращивания экспорта казахстанских товаров на данные рынки превышает $1,9 млрд. Такие соглашения открывают доступ казахстанским поставщикам на международные рынки, способствуют созданию предприятий с казахстанским капиталом, обеспечивают предсказуемые условия для торговли и защиту инвестиций.

По поручению Главы государства на базе экспортной страховой компании "Kazakh Export" создан институт продвижения экспорта. 23 января 2024 года принят Закон "Об экспортном кредитном агентстве". Он направлен на реализацию широкого спектра страховых и финансовых мер поддержки. В первом полугодии Агентство оказало поддержку 30 экспортерам.

Реализация Программы экспортной акселерации

В текущем году продолжается работа по программе "Экспортная акселерация-2024", в рамках которой отобраны 120 предприятий в машиностроении, химической, легкой и пищевой промышленности, а также услуги, включая IT-сектор. Определены 8 целевых рынков: РФ, Узбекистан, Кыргызстан, ОАЭ, Королевство Саудовская Аравия, Катар, Германия, Китай.

Реализация Программы позволит ежегодно наращивать +100 активных экспортеров и к 2025 году их число достигнет 1 тыс. За период с 2020 по 2024 годы участниками Программы экспортной акселерации стали 557 предприятий-производителей несырьевой продукции и поставщиков услуг. В 2023-2024 годах участники заключили 44 экспортных контракта/соглашения на $312 млн.

Сервисная поддержка экспортеров

Проводится работа по повышению узнаваемости казахстанских товаров под брендом Made in Kazakhstan на площадках международных выставок и торговых миссий. С начала года состоялось 5 торгово-экономических миссий в ОАЭ, Китае и Афганистане. Подписаны экспортные контракты почти на $150 млн. В мероприятиях приняли участие 135 казахстанских компаний-экспортеров и около 700 потенциальных зарубежных компаний.

В рамках торгово-экономических миссий в г. Дубай на территории Национального Павильона Казахстана был запущен Торговый дом "Qazaq Trade House", организован выставочный стенд с казахстанской продукцией, включая мясную, масложировую, кондитерскую, мукомольную продукцию, соки, яблоки и другие товары. Также начал функционировать коворкинг Qaz Steppe Innovation Hub, где представлены передовые стартап-проекты Казахстана.

В марте 2024 года Казахстан и Китай заключили соглашение о создании мультифункционального центра "Центральная Азия - Цзянсу". Документ подписали QazTrade и Jiangsu SOHO Holdings Group Co. Ltd. Стороны договорились о строительстве торгового центра в провинции Цзянсу, где будет продаваться казахстанская продукция и товары из Центральной Азии. Также зарегистрировано торговое представительство QazTrade в Урумчи, СУАР.

26 марта 2024 года в Астане прошел второй форум экспортеров - конференция по торгово-экономическому сотрудничеству между Китаем и Казахстаном. В форуме участвовали представители деловых кругов провинций Сычуань и Хубэй, включая около 200 бизнесменов. В результате B2B переговоров казахстанские и китайские бизнесмены заключили договоры на поставку товаров на сумму $164,5 млн.

Оперативный Штаб по вопросам развития несырьевого экспорта

В октябре 2023 года МТИ совместно с НПП "Атамекен" был запущен Оперативный штаб по развитию несырьевого экспорта для оперативного реагирования на запросы бизнеса. С тех пор было проведено 9 заседаний, на которых обсуждались проблемы бизнеса, такие как включение в реестр импортеров ГТУ КНР, согласование планов перевозок, предоставление льгот на транзитные тарифы через РУ, нехватка вагонов и другие.

12 июля 2024 года состоялось расширенное заседание Оперативного штаба по развитию несырьевого экспорта в формате диалога B2G, где участвовали представители бизнес-ассоциаций, государственные органы, национальные институты развития и экспортеры.

решены транспортно-логистические проблемы, связанные с согласованием объемов плановых отгрузок и обеспечением свободного доступа, достигнуто соглашение с КТЖ о предварительном формировании планов перевозок;

АО "QazTrade" подготовило аналитику по грузам и сезонности перевозок для обеспечения равномерных поставок в течение года;

совместно с Министром коммерции КНР Ван Вэньтао достигнута договоренность о создании рабочей группы для ускоренного прохождения товаров на казахстанско-китайской границе. В работе группы будут участвовать транспортные, таможенные и пограничные ведомства двух стран. Первое заседание рабочей группы запланировано на конец августа в Урумчи.

Международная экономическая интеграция

С начала года МТИ проведены заседания Общественной приемной по вопросам участия Казахстана в ЕАЭС и ВТО с бизнесом 9 областей Казахстана: Актюбинской, Атырауской, Мангистауской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской и Абай.