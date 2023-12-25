Цены на социально значимые продовольственные товары обсудили в Мажилисе

Председатель Комитета по экономической реформе и региональному развитию Нуртай Сабильянов на правительственном часе в Мажилисе поднял вопрос обеспечения доступности и стабильности рынка социально значимых продовольственных товаров, передаёт BaigeNews.kz.

По словам Нуртая Сабильянова, с начала года цены выросли на 13 социально значимых продовольственных товаров, в том числе подорожали хлеб, рис, мясо, яйцо, молоко, кефир, масло, морковь.

"При посещении сотрудниками акимата рынков, торговых центров продавцы снижают цены на эти продукты, а после их ухода снова выставляют другие цены. Надо избавиться от таких действий. Поэтому акиматам пора уже отказаться от "декларативного" регулирования цен по неработающим меморандумам. Вместо этого необходимо ввести адресную социальную помощь для социально уязвимых категорий населения", - заявил Сабильянов.

Он отметил, что для недопущения роста цен Министерству торговли и интеграции необходимо усилить контроль за торговой надбавкой на социально значимые продукты питания.

"Эта надбавка, как прописано в законе, не должна превышать 15%. То есть, надо строго контролировать продажи социально значимых продуктов питания товаропроизводителей, добавляя в торговые сети только 15% наценки", - заявил председатель комитета.

Отметим, в перечень входят мука, хлеб, макаронные изделия-рожки, яйца, рис, сахар, подсолнечное и сливочное масло, молочные изделия (молоко, кефир, творог), гречка, говядина, мясо кур, овощи (картофель, морковь, лук, капуста) и соль.