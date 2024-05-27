Цены на сигареты предложили поднять в Казахстане с 1 июля
Сегодня, 18:49
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Сегодня, 18:49Сегодня, 18:49
33Фото: baigenews.kz
С 1 июля в Казахстане может вырасти стоимость сигарет. На сайте "Открытые НПА" появился документ "О внесении изменения в приказ Министра финансов РК от 22 февраля 2022 года "Об установлении минимальных розничных цен на сигареты с фильтром, без фильтра, папиросы, сигариллы и изделия с нагреваемым табаком", передаёт BaigeNews.kz.
В новом приказе говорится о том, что необходимо утвердить минимальные розничные цены на 20 сигарет с фильтром, без фильтра, папиросы, сигариллы и изделия с нагреваемым табаком в размере 820 тенге с 1 июля по 31 декабря 2024 года включительно; 870 тенге - с 1 января 2025 года.
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На публичном обсуждении документ будет находится до 10 июня.