Цены на шоколад в Казахстане продолжили расти, достигнув максимума за последние девять лет, передаёт BaigeNews.kz.

Как пишет DATA HUB, в феврале стоимость шоколадных изделий увеличилась на 4,5% по сравнению с январем. Этот рост стал самым высоким с ноября 2015 года, при этом темпы роста цен ускорились на 2,7 п.п. по сравнению с предыдущим месяцем.

За последние 13 месяцев, за исключением мая, цена шоколада стабильно увеличивалась более чем на 1% в месяц, а среднее значение роста составило 1,8%. Наибольший скачок был зафиксирован в апреле 2023 года, когда темпы роста достигли 3,9%.

В результате таких постоянных повышений цены на шоколад в Казахстане к февралю 2024 года увеличились на 25,1% по сравнению с прошлым годом.

Экономисты связывают это с перебоями в поставках какао-бобов из Западной Африки — крупнейшего региона-поставщика на мировой рынок. В конце февраля Минторговли Казахстана признало, что страна столкнулась с проблемами в поставках какао, однако заверила, что местные производители обещали не увеличивать цены.

Однако, несмотря на такие заверения, отечественные производители не играют ключевую роль в обеспечении шоколадом местного рынка. В 2024 году доля отечественного производства шоколада составила всего 41%, в то время как 59% продукции было импортировано, в основном из России.