Каждое лето казахстанцы сталкиваются с подорожанием сахара. В этом году ситуация повторяется: в магазинах у дома уже фиксируют рост цен. Министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров рассказал, как ведомство намерено сдерживать стоимость и бороться с манипуляциями на рынке, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Глава Минсельхоза заявил, что в этом году Казахстан удвоил объем собственного производства сахара – с 10% до 21% от потребностей страны. Было произведено 128 тысяч тонн, при этом, по его словам, около 30-40% уже реализовано, а остальное находится на складах.

"Сахара достаточно. Но чтобы не было роста цен, необходимо контролировать цепочку поставок, особенно работу посредников. Именно на этом этапе цена начинает подниматься", - подчеркнул министр.

По его данным, заводы отпускают сахар по 350–370 тенге за килограмм. С учетом логистики, оптовая цена достигает 400-420 тенге. Однако в рознице она может быть еще выше, и это – зона ответственности уже торговых сетей.

Министерство торговли совместно с Минсельхозом создало рабочую группу, которая проверяет соблюдение торговых наценок. Сапаров отметил, что если розничная цена превышает оптовую более чем на 15%, будут применяться штрафные санкции.