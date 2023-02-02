Цены на продукты в Казахстане выросли за год более чем на 25 процентов

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Годовая инфляция в Казахстане достигла 20,7 процента. Цены на продовольственные товары при этом выросли более чем на 25 процентов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Бюро национальной статистики РК .

Как сообщили в ведомстве, годовая инфляция в стране в январе составила 20,7 процента. При этом цены на продовольственные товары за год выросли на 25,7 процента, непродовольственные товары - на 20,2 процента и платные услуги - на 14,2 процента.

- По сравнению с январем прошлого года повышение цен отмечено на лук репчатый (62,4 процента), сахар (60,9 процента), огурцы (55,6 процента), молоко консервированное (46,4 процента), бананы (45,2 процента) муку (42,8 процента), макаронные изделия (42,3 процента), крупу перловую (41 процента), рис (39,6 процента), сметану (38,4 процента), сельдь соленую (38,3 процента), булочные и мучные изделия - (36,2 процента), - говорится в сообщении.

Ощутимое снижение цен наблюдалось на лишь на капусту, которая подешевела на 26,5 процента.

Среди непродовольственных товаров наибольший прирост цен в январе наблюдался на моющие и чистящие средства. Так, по сравнению с прошлым месяцем стиральный порошок повысился на 3,9 процента, отбеливатель – на 3,5 процента, средства для мытья посуды – на 3 процента, мыло хозяйственное – на 2,7 процента. Зафиксировано снижение цен на бытовую технику – на пылесос – на 1,6 процента, микроволновую печь – на 1,3 процента, кухонную плиту – на 1,1 процента.

Уровень цен на платные услуги за прошедший месяц вырос на 0,7 процента. Повышение цен отмечено на услуги нотариуса – на 12,6 процента, лечение в дневном стационаре – на 5,2 процента, ритуальные услуги – на 4,7 процента, стоматологические услуги – на 2,5 процента. По коммунальным услугам наблюдается повышение тарифов на вывоз мусора – на 2,8 процента, оплату за содержание жилища – на 1 процент, центральное отопление – на 0,8 процента, а снижение тарифа – на водоотведение на 0,2 процента.

Среди регионов самая высокая месячная инфляция зарегистрирована в Актюбинской области - на 1,7 процента, самая низкая - на 0,7 процента в Алматинской области.

В разрезе регионов продовольственные товары больше всех выросли в городах Астана и Шымкент – по 2,2 процента, непродовольственные в области Абай и Северо-Казахстанской области – по 1,4 процента, платные услуги в Актюбинской области – на 2,8 процента.