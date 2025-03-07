Цены на продукты в Казахстане продолжают расти
Сегодня, 12:37
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Сегодня, 12:37Сегодня, 12:37
122Фото: акимат города Астаны
В Казахстане продолжается рост цен на социально значимые продовольственные товары, передаёт BaigeNews.kz.
За первую неделю марта индекс цен увеличился на 0,2%, а с начала года продовольственные цены выросли на 3,1%. Это подтверждает продолжение инфляционного давления на рынок.
Лидеры роста цен:
- Капуста белокочанная возглавила список с ростом цен на 3,9%. Это связано с сезонными колебаниями и изменениями в логистике.
- Сахар-песок подорожал на 1,4%. Этот рост обусловлен как внутренними факторами, так и ситуацией на мировых рынках.
- Лук репчатый подорожал на 0,6%, а картофель стал чуть дороже — на 0,5%.
Товары с понижением цен:
- Яйца 1 категории подешевели на 0,6%, что может свидетельствовать о насыщении рынка после роста цен.
- Морковь снизилась в цене на 0,8%, а рис шлифованный потерял 0,4%.
Некоторые продукты, такие как хлеб пшеничный, рожки и молоко пастеризованное 2,5%, остались на прежнем уровне, что может указывать на эффективное регулирование цен и стабильное предложение на рынке.
К слову, за год картофель стал самым заметным лидером по росту цен, подорожав на 160,5%.