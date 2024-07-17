Цены на продукты снизились в Казахстане впервые с 2016 года

Впервые с 2016 года в Казахстане наблюдается снижение индекса цен на социально значимые продовольственные товары, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Минторговли.

По итогам полугодия средний индекс цен снизился на 0,2%, а за июнь снижение составило 0,3%. Дешевле стали капуста - на 22,6%, гречка - на 27,5%, подсолнечное масло - на 14,9%, яйца - на 7,2%, мука - на 3,8%.

"За вторую неделю июля наблюдается снижение цен на девять товаров. Подешевели мука на 1,2%, морковь на 1%, гречневая крупа на 0,9%, говядина и подсолнечное масло на 0,5%, сливочное масло и яйца на 0,2%, рожки и кефир на 0,1%. Цены на молоко, сахар и соль остаются стабильными", - отметили в министерстве.

Основными мерами, позволившими стабилизировать цены, в ведомстве назвали формирование резервов овощной продукции на межсезонье, заключение меморандумов с производителями, субсидии сельхозпроизводителям, тарифное и нетарифное регулирование, введение временного запрета на экспорт сахара и другое.