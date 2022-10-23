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Цены на продукты и дефицит ученических мест: о чём говорят кандидаты со своими избирателями
Со своими предвыборными программами кандидаты в президенты Казахстана поехали в разные регионы страны.
Предвыборные штабы кандидатов в президенты продолжают встречи с избирателями. О том, что обсуждают на этих встречах, а также о чём просят казахстанцы кандидатов, в обзорном материале BaigeNews.kz.
Кандидат в Президенты РК Каракат Абден посетила село Коянды.
Сельчане рассказали о наболевших проблемах, подняв вопросы развития инфраструктуры села, дефицита воды и маршрута автобусов.
"Как приехал сюда, воды не было. Выкопали колодцы, воду кипятим. Надеемся, что в следующем году у нас этой проблемы не будет. А еще бы маршрут наших автобусов довести до рыноков", - предложили все жители села.
Фото: Штаб кандидата Каракат Абден
На встрече с Каракат Абден старшее поколение высказалось и о молодежи.
"Нынешняя молодежь не уважает старшее поколение. Наблюдается отсутствие традиционного воспитания в семьях. Наша молодежь сейчас погрузилась в мобильные телефоны, полностью ушла в онлайн. Так не годится. Надо с ними работать", - отметили аксакалы и бабушки на встрече с кандидатом.
Кандидат в Президенты РК от Общенациональной социал-демократической партии Нурлан Ауесбаев обратил внимание на тотальный дефицит ученических мест. Об этом он сказал во время встречи с коллективом Коммерческого колледжа Караганды.
Выступая перед педагогами и студентами колледжа, он отметил, что в сфере образования имеется ряд проблем. К примеру, до сих пор не решён до конца вопрос с возложением на учителей несвойственных им вопросов.
Кроме того, по словам кандидата, в последние годы отмечается резкое падение качества образования. Между тем, как отметил Нурлан Ауесбаев, истинную роль педагога сложно оценить. От уровня образования зависит качество человеческого капитала – это тот показатель, который напрямую сказывается на развитии экономики. Без квалифицированных кадров нельзя построить развитое государство.
В своей программе Нурлан Ауесбаев отмечает, что дефицит школьных мест крадёт у молодого поколения надежду на счастливое будущее. Не получив качественное образование, наша молодежь окажется неконкурентоспособна и не сможет претендовать на высокий уровень жизни.
Фото: Штаб кандидата Нурлана Ауесбаева
Поэтому, по мнению кандидата в Президенты, на сферу образования должно выделяться из бюджета не менее 5-7% ежегодно. Это позволит планомерно обновить инфраструктуру, оборудование, повысить заработные платы врачам и учителям до уровня банковских служащих.
В предвыборной программе Нурлана Ауесбаева есть также такие пункты, как: отход от олигархической экономики, повышение качества жизни каждого казахстанца, переход к парламентско-президентской форме правления.
В ходе встречи он также рассказал об ОСДП и работе, проводимой партией. Он заявил, что неолиберальная идеология изжила себя и многие страны мира уже перешли к социал-демократии.
Кандидат в Президенты РК Жигули Дайрабаев посетил столичный коммунальный рынок "Шапагат", где ознакомился с работой торговой точки. Кандидат не только поговорил с продавцами и населением, но и представил общественности основные направления своей предвыборной программы.
Не секрет, что в стране наблюдается заметный рост цен на продукты питания. Несмотря на то, что исполнительная власть пытается снизить стоимость социально значимых товаров через механизмы государственной поддержки, сдерживать темпы дороговизны не представляется возможным.
Фото: Штаб кандидата Жигули Дайрабаева
На встрече с Жигули Дайрабаевым и его однопартийцами общественность жаловалась на растующие цены на продукты питания. В свою очередь, Жигули Дайрабаев считает, что причиной удорожания сельхозпродукции является большое количество посредников.
"Фермеры не имеют складов для хранения продукции после сбора урожая. Предприимчивые люди с деньгами, которые не имеют никакого отношения к сельскому хозяйству, покупают этот продукт по низкой цене и привозят в город, добавляют цену и продают. Фермеры, которые не знают кому продать, сами пытаются довезти до города. А по пути в город продукт проходит десятки проверок. Даже если они смогут доехать до города без препятствий, то конечного потребителя они не дойдут, так как сталкнутся с оптовыми посредниками. Вот и получается, что продукт, выращенный в ауле, дорожает в несколько раз, пока дойдет до населения", – отметил Жигули Дайрабаев.
Для решения проблемы, которая волнует многих, необходимо устойчивое развитие сельскохозяйственного производства, увеличение производства конкурентоспособной и экспортоориентированной продукции на мировом рынке.
Кроме того, развивая отечественное сельскохозяйственное производство, особое внимание необходимо уделить экспорту.
"Поскольку агропромышленный комплекс страны обладает большим потенциалом, перспективы его развития на внешних рынках велики. Реализуя сельскохозяйственную продукцию по мировым ценам, мы стимулируем собственное сырьевое производство, увеличиваем производство перерабатывающих предприятий. Налаженные экспортные каналы, в конечном итоге, станут фактором, который выведет наше сельское хозяйство на новый уровень развития и переработки", – поделился Жигули Дайрабаев.
Кроме того, общественность, ознакомившись с основными моментами предвыборной программы кандидата, задавала интересующие их вопросы и получили ответы. В завершении встречи было отмечено, что позиции кандидата не ограничиваются определенными направлениями, будут также учитываться проблемы, поднятые населением в ходе таких мероприятий.
Кандидат в президенты Казахстана Мейрам Кажыкен посетил свою родину – Павлодар, гден презентовал землякам свою предвыборную программу.
Он отметил, что реформы "будут чрезвычайно болезненными". Поэтому без поддержки профсоюзов невозможно достичь желаемых результатов.
"Как президент буду всячески развивать социальный диалог между предпринимателем и "человеком труда", а также между ними и правительством", – сказал он.
Фото: Штаб кандидата Мейрама Кажыкена
Кажыкен также отметил, что в поле деятельности на посту президента будут здравоохранение, образование, развитие сельхоза и промышленности, децентрализация госуправления и развитие местного самоуправления.
Также кандидат заявил, что государство должно создать возможности семьям, у которых нет достаточных средств, для получения социального жилья.
Как сообщает Telegram-канал Sailau 2022, штаб кандидата Салтанат Турсынбековой отменил поездку в Кокшетау из-за перекрытия дорог в связи с погодными условиями.
Правозащитница планировала посетить кризисный центр "Шанс", где оказывается помощь пострадавшим от бытового насилия.
Ранее в Астане состоялось официальное открытие республиканского штаба кандидата в президенты РК Салтанат Турсынбековой.
Вчера, 22 октября, кандидаты в президенты Казахстана провели свои первые встречи с избирателями. Выборы назначены на 20 ноября.
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