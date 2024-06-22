Цены на питьевую воду проверили в Павлодаре после коммунальной аварии

Чиновники решили проверить слухи о том, что после коммунальной аварии, оставившей город без воды почти на сутки, цены на питьевую воду выросли до 700 тенге за литр, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в пресс-службе Комитета торговли, проверку по поручению председателя ведомства, провели специалисты территориального департамента торговли и защиты прав потребителей совместно с управлением предпринимательства Павлодарской области.

Мониторили магазины у дома, рынки и торговые сети города.

"В ходе мониторинга установлено, что реализация питьевой воды проводится без повышения по цене от 183 тенге за литровую бутылку. пятилитровые бутыли реализуется по цене от 345 тенге. Бутилированная вода в регионе в наличие в достаточном объеме. С торговцами проведена профилактическая беседа о недопущении завышения цен на питьевую воду", — говорится в сообщении Комитета торговли.

В ведомстве отметили, что в случае обнаружения роста цен жители могут обратиться по единому номеру 109 и сообщить название и адрес торговой точки.

Напомним, в минувшие сутки Павлодар остался без воды из-за технологической неисправности и отключения насосов. Горожане активно начали скупать пятилитровые бутыли с водой. Водоснабжение в городе восстановили этой ночью, однако, как отмечают жители в социальных сетях, в некоторых многоэтажках до сих пор отмечаются проблемы с водой. Аким города Хасар Хабылбеков извинился перед павлодарцами за неудобства в 30-градусную жару и попросил сообщать адреса, где до сих пор нет воды.