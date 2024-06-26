Цены на овощи нового урожая подскочили в Павлограде

Сезонное увеличение цен на овощи не избежать, заявили павлодарские чиновники. Свежий урожай априори не может стоить дешевле прошлогоднего. При этом у потребителей есть выбор. Запасов картофеля в стабфонде хватает и качество у него хорошее, однако спросом пользоваться стал мало. В день в магазины отгружают в среднем 500 килограммов овощей старого урожая, передает корреспондент BaigeNews.kz.

На павлодарских прилавках сейчас все больше появляются привозные овощи. Свежие с юга значительно дороже, хотя пока и не критично. Чиновники не отрицают этот факт, но указывают, что причины у высоких цен объективные.

"Мы игнорировать это не можем, статистика это чистые цифры. Всегда на некоторые овощи у нас цена растет, но у потребителей есть выбор. На тот картофель, который есть в стабфонде, урожай прошлого года у нас цена держится. Это связано с сезонностью. Появились свежие овощи, конечно, предприниматели продают их дороже. И небольшой рост мы отмечаем на масло сливочное. По овощам это сезонное явление, а масло сегодня может вырасти, а завтра снизиться. Такая же ситуация по рожкам, гречке", - говорит и.о. руководителя Управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Павлодарской области Руслан Тлеулесов.

В СПК "Павлодар" говорят, дешевая картошка с прошлогоднего урожая у них есть, порядка 100 тонн. Но спросом она сейчас не пользуется. Ежедневно отгружается в среднем по 500 килограммов. Там признают, что люди готовы платить в два раза больше за овощи нового урожая с юга. Меж тем, уверяют, что продукция из стабфонда хорошего качества. Гнилье на прилавки никак попасть не может.

"СПК "Павлодар" при осуществлении закупа все моменты учитывает. В первую очередь заключаются договоры по ответственному хранению. Мы закупаем овощи с возможностью по заявкам выбора продукции, если порченный товар мы не берем. Мы заранее осматриваем товар, принимаем у сельхозтоваропроизводителей. Они размещают в холодильных камерах, мы сами не храним товар", - сообщил директор департамента обеспечения продовольственной безопасности АО "СПК "Павлодар" Азамат Дандыбаев.

Несмотря на то, что цены растут, чиновники хвастаются хорошими показателями работы. Уверяют, что Павлодарская область одна из лучших в стране по мерам сдерживания цен на продукты.

"Заключены меморандумы с торговыми сетями и с 223 торговыми объектами по удерживанию минимальной торговой надбавки не более 10 процентов на социально-значимые товары. Эти меры позволяют сдерживать цену и снизить индекс цен за последнюю неделю на 1,2 процента. В сравнении с республикой, там на 0,1 процент снизилась. Это достаточно хороший показатель", - добавил и.о. руководителя Управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Павлодарской области Руслан Тлеулесов.

К слову, отдельно ведется работа по соблюдению требований по надбавке в 15 процентов на социально-значимые товары. С начала июня проверили почти 30 жалоб, и подтверждение факты в большинстве случаев нашли. При этом, даже 0,1 процент может стать поводом для составления административного протокола.

"В этом месяце были штраф на магазины у дома за повторные нарушения в течение года. Также были штрафы за реализацию без указания цены. Ну и так же за несоответствие цены на кассе и на ценнике. В этом году был случай, когда мы привлекли предпринимателя за то, что он реализовывал товар без цены, он подал на нас в суд. Суд первой инстанции поддержал наше решение, он подал на апелляцию и там решение оставили без изменения", - пояснил руководитель Департамента торговли и защиты прав потребителей Министерства торговли и интеграции РК по Павлодарской области Даулен Кабдушев.

Чаще всего в Павлодаре фиксируют завышение разрешенной надбавки на такие социально-значимые товары, как рис, гречка, подсолнечное масло, соль.