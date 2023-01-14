Цены на обувь могут вырасти из-за DataMatrix

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В сфере отечественной торговли назревает очередной скандал. На этот раз продавцы обуви обвиняют власти в провоцировании роста цен на обувную продукцию. Чтобы на прилавках не было контрабанды, правительство обязало торговцев маркировать товары. На что предприниматели едва ли не в один голос заявили, что для них это слишком дорогое удовольствие и они либо обанкротятся, либо сильно повысят цены, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

Наталья Фролова продает профессиональную спортивную обувь не первый год. Цены на товар старается сдерживать, однако сейчас это удается с трудом. По новым правилам она просто обязана нанести на каждую коробку с обувью специальный DataMatrix-код, являющийся гарантией легальности обуви. Это и есть та самая маркировка товара, с помощью которой государство борется с контрабандой и которая, как утверждают предприниматели, выходит им боком.

"Зарплата бухгалтера – 150 тысяч, будем считать грубо и по минимуму. Зарплата завсклада – 150 тысяч, еще один работник склада – еще 150 тысяч, плюс человеку за списание кодов маркировки я должна доплачивать. Это зависит от того, какое количество кодов маркировки будет списано. И за внесение в среднем за каждую пару – от 150 до 200 тенге. 500-600 тысяч, это большая сумма. Для чего именно нужна такая маркировка", - отметила предприниматель Наталья Фролова.

Наталья не понимает до сих пор. Ведь в Казахстан ее обувь приходит уже промаркированная на международном уровне. На коробках отображены все необходимые данные, которые свидетельствуют о качестве и, самое главное, легальности товара. Но уже с весны за отсутствие еще одной маркировки отечественных обувщиков начнут штрафовать на очень существенные суммы – от 350 тысяч тенге до 4 миллионов.

Продавцы магазинов в один голос утверждают, что покупатели о маркировке обуви никогда не спрашивают. Не говоря уже о том, чтобы проверять нанесенный штрих-код. Все, что их интересует, – это, как правило, размер, страна-производитель и материал, из которого она пошита.

Представители обувного бизнеса говорят, что будут просто вынуждены поднять цены сразу на треть. К постоянно растущей инфляции теперь добавятся еще и затраты на маркировку.

"Покупательская способность сейчас снизилась, и люди часто покупают либо в кредит, либо в рассрочку. Потому что у людей просто нет возможности. И если сейчас перейдем на маркировку, то мы даже не знаем, как мы будем выживать. Потому что стоимость увеличится. В связи с этим, может быть, поставки сократятся. Будет очень сложно и покупателям, и нам", - сказала продавец Инна Храмова.

Однако против выступают далеко не все. Отечественные производители поддерживают маркировку товара. По их словам, только так они могут сравняться с оптовыми и розничными поставщиками привозной обуви. Ведь изготовление собственной обходится в разы дороже, что приводит к высокой себестоимости, а в итоге и цене. Поэтому они становятся неконкурентоспособными и просто выпадают с рынка.

"Мы здесь не производим контрафактную продукцию. Это невыгодно, она вся привозится из других стран – из Китая, соседних стран. Поэтому здесь идет речь о защите прав потребителей. Это идет подделка, это ложится еще и в цену. Это же обман потребителя и в цене, и в качестве товара, которое они получают", - прокомментировала представитель легкой промышленности РК Анара Каиржанова.

Тем временем государственные органы разъяснить ситуацию сегодня оказались не готовы. Ни в Комитете госдоходов, ни в Министерстве финансов, а также торговли так и не ответили. Весь сегодняшний день ведомства лишь ссылались друг на друга. А пока у казахстанцев не остается иного выбора, как ждать очередного повышения цен на обувь.