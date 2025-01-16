Стоимость нефти марки Brent впервые с 13 августа 2024 года превысила $82 за баррель, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на данные лондонской биржи ICE.

По состоянию 01:46 по времени Астаны, цена фьючерсов с поставкой в марте 2025 выросла на 2,85% и достигла при этом стоимости $82,2 за баррель нефтепродукта.

Исходя из данных биржи, цена сентябрьского фьючерса на марку WTI также выросла, но при этом на 2,73% до $79,08 за баррель.