Цена на нефть марки Brent впервые превысили $82 за баррель
Сегодня, 09:01
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Сегодня, 09:01Сегодня, 09:01
158Фото: Yegor Aleyev/TASS
Стоимость нефти марки Brent впервые с 13 августа 2024 года превысила $82 за баррель, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на данные лондонской биржи ICE.
По состоянию 01:46 по времени Астаны, цена фьючерсов с поставкой в марте 2025 выросла на 2,85% и достигла при этом стоимости $82,2 за баррель нефтепродукта.
Исходя из данных биржи, цена сентябрьского фьючерса на марку WTI также выросла, но при этом на 2,73% до $79,08 за баррель.
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