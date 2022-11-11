Цены на мебель в Казахстане выросли на 25 процентов за год

Фото: vnukovo.ru

Потребительские цены на мебельную продукцию и предметы домашнего обихода в Казахстане за год выросли в среднем на 24,8 процента, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Energyprom.kz.

В региональном разрезе годовой рост цен сильнее всего ощутили жители столицы: на 48,1 процента. В тройку антилидеров также попали Кызылординская и Туркестанская области: плюс 45,6 процента и 45,5 процента соответственно. Далее идут Восточно-Казахстанская (плюс 38,7 процента) и Атырауская (плюс 36,3 процента) области. Наименьший годовой рост цен в секторе был зафиксирован в Алматы: на 8,5 процента.

Рынок потребления мебельной продукции в стране за прошлый год составил 221 миллиарда тенге, сообщает МИИР РК.

Эксперты прогнозируют стабильный рост мирового потребления мебельной продукции за счёт роста населения, миграции, увеличения доходов, расширения инфраструктуры, а также роста объёма строительства новых жилых проектов и коммерческих помещений.

По итогам девятимесяцев 2022 года производство мебели в Казахстане в стоимостном выражении составило 46,7 миллиарда тенге, против 44,9 миллиарда тенге годом ранее.

В региональном разрезе наибольший объём производства мебели пришёлся на Алматы: 13,4 миллиарда тенге, минус 33,6 процента за год в стоимостном выражении. В тройку лидирующих регионов также вошли Алматинская (3,5 миллиарда тенгег, плюс 34,9 процента за год) и Павлодарская (3,5 миллиарда тенге, плюс 32,3 процента) области.

Зачительно выросло производство деревянной мебели для столовой и гостиной (56,9 тысячи изделий, годовой рост — на 35,5 процента), а также кухонной мебели (73 тысячи изделий, плюс 20 процентов). Выпуск стульев, табуретов и прочей мебели для сидения с металлическим каркасом вырос на 10,6 процента за год, до 869,1 тысячи изделий.

Сократилось производство офисной деревянной мебели (минус 42,3 процента за год, до 173,3 тысячи изделий) и деревянной мебели для спальни, кроме кроватей и шкафов (минус 24,5 процента, до 30,2 тысячи изделий).