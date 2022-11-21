Цены на лекарства в Казахстане выросли на 13,3% за год

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По итогам октября цены на фармацевтическую продукцию в стране выросли на 13,3 процента за год, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Еnergyprom.kz.

Сильнее всего рост цен ощутили жители Алматы: сразу на 17,5 процента. В пятёрке антилидеров также оказались Мангистауская (плюс 17,1 процента), Актюбинская (плюс 16,7 процента), Жетысуская (плюс 16,2 процента) и Жамбылская (плюс 14,4 процента) области.

Наименьший годовой рост цен был зафиксирован в Кызылординской области - на 8,9 процента.

За 10 месяцев текущего года в Казахстане произвели лекарств на 112 миллиардов тенге, это на 13,2 процента меньше, чем годом ранее.

Наибольший объём выпуска пришёлся на Шымкент: 46 миллиарда тенге, плюс 10,3 процента за год. В тройке лидирующих регионов также оказались Алматинская область (31,1 миллиарда тенге, плюс 23,4 процента за год) и Алматы (16,2 миллиарда тенге, плюс 7,7 процента).

По итогам января–сентября в страну завезли 18,7 тысячи тонн медикаментов на сумму один миллиард долларов США. Увеличение в натуральном выражении составило 17,3 процента, в денежном — 25,8 процента.

Из стран СНГ завезли 6,2 тысячи тонн медикаментов на сумму 101,3 миллиона долларов США. Здесь основной объём импорта в РК пришёлся на Россию: 4,6 тысячи тонн медикаментов — на 16,6 процента меньше, чем годом ранее. В тройку ключевых поставщиков также вошли Беларусь и Украина.

Из стран, не входящих в состав СНГ, Казахстан завёз 12,5 тысячи тонн медикаментов на сумму 900 миллионов долларов США. Здесь основным поставщиком для РК стал Китай: 2,6 тысячи тонны медикаментов — в 2,1 раза больше, чем годом ранее. В топ-3 также вошли Германия и Индия.