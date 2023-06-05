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pixabay.com Сегодня, 01:16
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Сегодня, 01:16
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Фото: pixabay.com

Цены на квартиры продолжают снижаться в Казахстане

В мае цены предложения на квартиры на вторичном рынке снизились в 13 городах Казахстана. Положительная динамика зафиксирована только в четырёх городах, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Krisha.kz.

Согласно мониторингу, средняя цена по итогам прошлого месяца составила 374 556 тенге. Это на 0.4 % меньше, чем в апреле.

Где самое дорогое и дешёвое жильё

Максимальное снижение стоимости произошло:
— в Астане — на 1.3 %;
— Усть-Каменогорске — на 1.2 %;
— Атырау — на 1 %;
— Алматы — на 0.9 %

Повышение — в ШымкентеТаразе (по +0.2 %), Семее (+0.4 %), Актау (0.5 %).

По итогам мая самые высокие средние цены за 1 кв. м:

  • в Алматы —706 тыс.;
  • Астане — почти 475 тыс.;
  • Шымкенте — 433 тыс.
    Самые низкие — в Кызылорде (236 тыс.), Актобе (293 тыс.), Таразе (около 306 тыс.).
     

С начала года (май-2023 к декабрю-2022) квартиры на вторичном рынке подорожали ненамного: +0.4 %. Максимальный рост — в Актау: +4.2 %, а наибольшее снижение — в Кокшетау: —3.3 %. В целом за пять месяцев жильё подорожало в 12 городах, в том числе в Алматы, Шымкенте, в пределах 2 %, а подешевело в пяти городах, в том числе в Астане: —1.7 %.

Что касается годовой динамики (май-2023 к маю- 2022), то вторичка в среднем стала дороже на 3.8 %. Наибольший рост — в Актау: 13.4 %. Наибольшее снижение — в Талдыкоргане: —5.2 %.

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Сегодня, 01:16
254
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